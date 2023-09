Il ragazzo è stato fermato dalla polizia perchè si trovava alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Chiama il padre per farsi venire a prendere, ma l’uomo è risultato decisamente più ubriaco.

Fermato dalla polizia perché ubriaco chiama il padre

La polizia stradale ha fermato nella notte un 30enne, in via San Marco a Padova. Dopo un controllo è risultato avere un tasso alcolemico di 0,62, quindi 0,12 sopra il limite consentito dalla legge. Non potendo rimettersi al volante ha deciso di chiamare il padre per farsi venire a prendere. Una volta arrivato, tuttavia, gli agenti hanno potuto constatare che l’uomo era ben più ubriaco del figlio. Il suo tasso alcolemico, infatti, risultava quasi il doppio.

Ritiro della patente per il 30enne

I controlli di quella sera sono stati circa 23, con il triste bilancio di 7 patenti ritirate. Fra queste c’è anche quella del ragazzo, dal momento che è stato sorpreso a guidare con un tasso alcolemico di 0,62. La normativa attuale, infatti, stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5. Il vero paradosso, tuttavia, è stato il fatto che il padre, che avrebbe dovuto riaccompagnare a casa il figlio, aveva un tasso di 1.10, quasi il doppio.