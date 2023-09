Un uomo di 47 anni è stato brutalmente ucciso a coltellate durante una rissa che è scoppiata nella notte a Ravenna. Subito dopo la tragedia è stato fermato il killer.

Ravenna, 47enne ucciso a coltellate nella notte: preso il killer

Una rissa è finita in tragedia a Ravenna, nella nottata di ieri, 20 settembre. Un uomo di 47 anni, italiano, è stato brutalmente ucciso a coltellate. Il killer è stato fermato subito dopo l’omicidio. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, tutto è iniziato in piazza del Popolo, dove è scoppiata una rissa molto accesa tra la vittima e una coppia di uomini già conosciuti alle forze dell’ordine. I tre si conoscevano.

Ravenna, ucciso a coltellate: indagini in corso

Le indagini sono ancora in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il 47enne sarebbe andato a casa dei due verso mezzanotte, dove è stato ucciso con un coltello da cucina. L’uomo è stato subito portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. L’assassino, un uomo di 62 anni di Imola, è stato fermato. Al momento si trova in Questura a Ravenna a disposizione del Pm di turno Stefano Stargiotti.