Friday Endurance, 30enne nigeriano, è stato ucciso a coltellate tra i passanti e i turisti. Due giovani sono stati fermati per omicidio. Uno dei due aveva con sé un’arma.

Modena, ucciso a coltellate davanti ai passanti: fermati due giovani

Due giovani sono stati fermati per l’omicidio di Friday Endurance, il 30enne nigeriano ucciso a coltellate nel centro storico di Modena, sotto gli occhi di passanti e turisti, domenica 20 agosto 2023. Si tratta di un 27enne e di un 29enne, connazionali della vittima. Uno dei due è stato trovato in possesso dell’arma del delitto, che è stata sequestrata. Entrambi sono in regola con il permesso di soggiorno, il primo per protezione speciale e il secondo per protezione sussidiaria. Quando è stato soccorso, il 30enne presentava due profonde ferite, una delle quali sul collo. Sono intervenuti gli operatori del 118 che l’hanno portato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, dove è morto.

Modena, ucciso a coltellate davanti ai passanti: le indagini

Le indagini messe in campo dalla Questura di Modena hanno consentito di acquisire in sole 24 ore le prove di un grave quadro giudiziario nei confronti dei due fermati, che sono indagati per omicidio volontario. Fondamentali per le indagini sono state le “testimonianze di quanti avevano assistito” ai fatti e “le immagini registrate da telecamere private e comunali che hanno ripreso i due fuggire dopo il fatto di sangue“.

Friday Endurance, richiedente permesso di soggiorno per protezione internazionale, era nato in Nigeria il12 febbraio 1993. Domenica 20 agosto era arrivato a Modena in treno da Reggio Emilia. Stava percorrendo a piedi la strada quando è stato aggredito da due persone, che lo hanno colpito e sono fuggite. La prima ipotesi è che l’aggressione sia stata causale e a scopo di rapina, ma non è escluso che ci possa essere una conoscenza pregressa forse con implicazioni collegate alla droga.