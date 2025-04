Un caso di stalking che scuote Trieste

Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di Trieste, dove un uomo di 49 anni, di origine serba, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della sua ex moglie. La donna, di 40 anni, ha denunciato un lungo periodo di vessazioni che si protraeva dal 2019, caratterizzato da umiliazioni e comportamenti molesti. La situazione è degenerata al punto che l’uomo ha iniziato a pedinarla e a tormentarla con telefonate e messaggi incessanti.

Diffusione illecita di immagini private

Oltre alle molestie, l’uomo ha commesso un reato ancora più grave: ha rubato dal cellulare della ex moglie delle immagini e video a contenuto sessualmente esplicito, diffondendoli a terzi. Questo comportamento ha portato le autorità a considerare la sua condotta non solo come stalking, ma anche come diffusione illecita di materiale intimo, aggravando ulteriormente la sua posizione legale. La denuncia della donna ha attivato un’indagine da parte dei Carabinieri, che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Le conseguenze legali e sociali

Il 49enne è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Stazione di via dell’Istria e attualmente si trova nella Casa Circondariale di Trieste, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questo caso solleva interrogativi importanti sulla sicurezza delle donne e sulla protezione dei dati personali, evidenziando la necessità di leggi più severe contro la violenza di genere e la diffusione non consensuale di immagini intime. La vicenda ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità, sottolineando l’importanza di denunciare tali comportamenti per prevenire ulteriori violenze.