Un’operazione mirata contro la cosca Labate

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Ros nell’ambito di un’operazione contro la cosca Labate, attiva nel quartiere Gebbione di Reggio Calabria. L’operazione è stata condotta su ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del procuratore della Repubblica Giuseppe Lombardo e dell’aggiunto Walter Ignazitto.

Questo blitz rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione.

Dettagli dell’operazione e arresti

Il blitz, avvenuto all’alba, ha visto la partecipazione di diverse unità dei carabinieri, inclusi i militari del Comando provinciale di Reggio Calabria e dello Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria”. Tra i quattro arrestati, tre sono stati portati in carcere, mentre un quarto ha ricevuto la misura degli arresti domiciliari. Le indagini hanno rivelato un quadro complesso di associazione a delinquere di tipo mafioso, evidenziando l’influenza della cosca Labate nel territorio.

Il contesto della criminalità organizzata a Reggio Calabria

La cosca Labate è nota per la sua egemonia nel sud della città, un’area storicamente segnata dalla presenza della mafia. Le operazioni delle forze dell’ordine, come quella di oggi, sono fondamentali per contrastare l’influenza delle organizzazioni mafiose e ripristinare la legalità. La Dda di Reggio Calabria continua a lavorare incessantemente per smantellare le reti mafiose e garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra le diverse unità delle forze dell’ordine è essenziale per il successo di queste operazioni.