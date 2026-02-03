Arresto di un uomo per il rapimento e l'omicidio di un bambino a San Pietroburgo

Un uomo ha ammesso di aver rapito e assassinato un bambino a San Pietroburgo, generando un'immediata ondata di indignazione e shock tra la comunità.

Un tragico evento ha colpito la città di San Pietroburgo, dove un uomo è stato arrestato per il rapimento e l’omicidio di un bambino. La vicenda ha suscitato forti reazioni tra i cittadini, riportando all’attenzione la questione della sicurezza infantile.

Dettagli sul crimine e sull’arresto

Il sospettato, identificato come Pyotr Zhilkin, è stato fermato dalle autorità nella regione di Pskov, a oltre 100 chilometri da San Pietroburgo.

Zhilkin ha confessato di aver rapito un bambino di nove anni, colpendolo a morte e successivamente nascondendo il corpo in un lago ghiacciato, legandolo con tubi di ferro per affondarlo.

Le ricerche e il ritrovamento del corpo

Le squadre di soccorso e volontari hanno rinvenuto il corpo del bambino in un lago ghiacciato nel distretto di Lomonosov, a ovest di San Pietroburgo. La Commissaria Investigativa russa ha avviato un’indagine formale per chiarire le circostanze dell’omicidio e per eseguire analisi forensi sul corpo.

Il profilo del sospettato

Pyotr Zhilkin, 38 anni, originario della regione di Luhansk in Ucraina, era già noto alle autorità per precedenti penali per aggressione. Trasferitosi a San Pietroburgo per lavoro nel settore delle costruzioni, Zhilkin ha mostrato segni di un comportamento problematico anche in passato.

Elementi inquietanti e indagini in corso

Fonti non ufficiali hanno suggerito che durante la perquisizione della sua abitazione siano stati trovati elementi di pornografia infantile su dispositivi personali. Sebbene la Commissaria Investigativa non abbia confermato tali dettagli, ha indicato che dati rilevanti sono stati rinvenuti e sottoposti ad analisi.

Il contesto sociale e le reazioni

Questa vicenda ha sollevato un acceso dibattito sulla sicurezza dei bambini nelle strade di San Pietroburgo e su come le autorità possano migliorare la protezione dei minori. La comunità ha espresso la propria indignazione e ha chiesto misure più severe per prevenire simili crimini in futuro.

La morte di questo bambino rappresenta una tragica perdita e un richiamo all’urgenza di garantire la sicurezza dei più vulnerabili nella società, mentre le indagini continuano e la polizia raccoglie ulteriori prove.