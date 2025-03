Analisi dei dati Auditel del giovedì 13 marzo: Rai 1 domina, Canale 5 in difficoltà.

Il giovedì sera in TV: un appuntamento da non perdere

Negli ultimi tempi, il giovedì sera è diventato un momento cruciale per gli appassionati di televisione in Italia. Con una programmazione che include fiction e reality show, i telespettatori si trovano di fronte a una scelta difficile. Da un lato, Che Dio ci aiuti 8 su Rai 1, che ha saputo riconquistare il cuore di molti, dall’altro, il Grande Fratello su Canale 5, che continua a suscitare curiosità ma con risultati in calo. I dati Auditel del 13 marzo offrono uno spaccato interessante di questa competizione.

Che Dio ci aiuti 8: un successo inarrestabile

La terza puntata di Che Dio ci aiuti 8 ha registrato un notevole successo, conquistando 3.763.000 spettatori e un 21.4% di share. Questo risultato è particolarmente significativo considerando i cambiamenti nella trama e nel cast, che inizialmente avevano suscitato preoccupazioni tra i fan. La fiction, però, ha dimostrato di avere ancora un forte richiamo, riuscendo a mantenere alta l’attenzione del pubblico. La capacità di rinnovarsi e di mantenere viva l’interesse è un fattore chiave per il suo successo.

Il Grande Fratello: un calo preoccupante

Al contrario, il Grande Fratello ha mostrato segni di affanno, con soli 1.913.000 spettatori e un 14.8% di share. Questo calo è emblematico di una tendenza più ampia: il reality show, che un tempo dominava le serate italiane, sembra ora faticare a mantenere il pubblico incollato allo schermo. Le dinamiche interne alla casa, che una volta attiravano milioni di telespettatori, ora non sembrano più avere lo stesso fascino. È lecito chiedersi se sia giunto il momento per una revisione della formula del programma.

Il panorama degli ascolti: Rai vs Mediaset

Analizzando i dati di ascolto degli altri canali, emerge un quadro interessante. Rai 2 ha intrattenuto 609.000 spettatori con Detectives – Casi Risolti e Irrisolti, mentre Italia 1 ha ottenuto 1.024.000 spettatori con Jurassic World. Rai 3 ha segnato 1.010.000 spettatori con Splendida Cornice, e Rete 4 ha conquistato 951.000 spettatori con Dritto e Rovescio. La7 ha raggiunto 915.000 spettatori con Piazzapulita, mentre su Tv8 la partita di Europa League ha attirato 667.000 spettatori. Questi dati evidenziano un predominio della Rai, che continua a guadagnare terreno rispetto a Mediaset.

Stefano De Martino: il re del preserale

Un altro dato interessante riguarda il preserale. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha raggiunto 6.383.000 spettatori e un 29.4% di share, confermandosi uno dei programmi più amati dagli italiani. Al contrario, Striscia la Notizia ha ottenuto solo 2.913.000 spettatori, evidenziando un divario significativo. Anche nei giochi preserali, Rai continua a dominare con L’Eredità, che ha coinvolto 4.606.000 spettatori, mentre Avanti un Altro su Canale 5 ha ottenuto 3.131.000 spettatori. Questi risultati suggeriscono una preferenza crescente del pubblico per i programmi Rai.