Termina dopo sole due puntate ‘Forte e Chiara’, lo show di Chiara Francini in prima serata su Rai 1: aveva conquistato 2.176.000 spettatori pari al 13.9% di share, nella prima serata e 1.784.000 spettatori pari all’11.2% di share, nella seconda puntata.

«Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano. Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen. Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata».