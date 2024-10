Il successo di Mike su Rai 1

Il 21 ottobre 2024, la prima serata televisiva ha visto il trionfo della nuova serie Mike, proposta in prima visione assoluta da Rai 1. Con un pubblico di 3.400.000 telespettatori e uno share del 19.5%, il programma ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori, confermando la sua posizione di leader nel prime time. Questo successo non è solo un risultato di una buona programmazione, ma anche di una strategia di marketing efficace che ha saputo promuovere la serie in modo mirato, attirando un pubblico variegato.

Il Grande Fratello e le altre proposte

Su Canale 5, il Grande Fratello ha mantenuto una posizione stabile, intrattenendo 2.268.000 utenti e registrando uno share del 18.2%. Nonostante i numeri siano buoni, non riescono a competere con il fenomeno Mike. Al contrario, su Rai 2, l’esordio di Se mi lasci non vale, reality show condotto da Luca Barbareschi, ha fatto registrare un vero e proprio disastro: solo 321.000 telespettatori e uno share dell’1.8%. Questo flop evidenzia la difficoltà di attrarre il pubblico con contenuti che non offrono novità significative.

Le performance di altri programmi

Rai 3 ha visto Lo stato delle cose di Massimo Giletti arrancare con 719.000 telespettatori e uno share del 4.4%. Anche il film Black Site – La tana del lupo su Italia 1 ha ottenuto risultati modesti, con 913.000 spettatori e uno share del 5.5%. La7 ha brillato con La Torre di Babele, che ha raggiunto 1.042.000 telespettatori e uno share del 5.4%, dimostrando che anche le reti minori possono competere con i colossi della televisione.

Access prime time e preserale

In access prime time, Affari Tuoi ha dominato con 5.595.000 spettatori e uno share del 26.4%, mentre Striscia la Notizia ha visto una leggera crescita, raggiungendo 3.025.000 utenti e il 14.3%. Nel preserale, Reazione a Catena ha superato La Ruota della Fortuna, confermando la sua popolarità tra gli spettatori. Dati che evidenziano come la programmazione strategica possa influenzare notevolmente gli ascolti.

Il flop di La Porta Magica

Infine, l’esordio di La Porta Magica, condotto da Andrea Delogu, è stato da dimenticare, con soli 250.000 utenti e uno share del 3%. Questo risultato mette in luce la difficoltà di attrarre il pubblico in un pomeriggio già saturo di proposte. Nonostante le capacità di Delogu, il programma non ha saputo offrire un’idea originale, risultando poco interessante per gli spettatori.