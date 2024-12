Il successo di Canale 5

La serata del prime time ha visto un netto trionfo per Canale 5, che con il programma Il Volo – Natale ad Agrigento ha radunato ben 3.070.000 spettatori, raggiungendo uno share del 22.7%. Questo risultato non solo conferma la popolarità del trio musicale, ma evidenzia anche la capacità di Canale 5 di attrarre un vasto pubblico durante le festività natalizie. La scelta di un programma musicale di alta qualità si è rivelata vincente, dimostrando che il pubblico apprezza contenuti che celebrano la tradizione e la cultura italiana.

Le performance degli altri canali

In seconda posizione si è classificato Italia 1 con il film cult Una poltrona per due, che ha ottenuto 2.408.000 spettatori e uno share del 17.2%. Questo dimostra che i film classici continuano a mantenere un forte richiamo, specialmente durante le festività. Al contrario, Rai 1 ha registrato un risultato deludente con Le Note del Natale, che ha interessato solo 1.711.000 utenti, pari all’11.7% di share. Un chiaro segnale che il pubblico sta cercando contenuti più coinvolgenti e di qualità.

Il panorama televisivo natalizio

Le altre trasmissioni hanno faticato a superare il milione di spettatori. Rai 3 ha ottenuto 875.000 spettatori con il film Luca, mentre Rai 2 ha raccolto 749.000 utenti con Un Natale molto scozzese. Anche Rete 4 e Tv8 hanno chiuso la serata con numeri modesti, rispettivamente 592.000 e 234.000 spettatori. Questo scenario suggerisce che i telespettatori sono sempre più selettivi e che i programmi di intrattenimento di qualità sono quelli che riescono a catturare l’attenzione.

Access prime time e preserale

In access prime time, Striscia la Notizia ha dominato con 3.424.000 spettatori e uno share del 21.4%, beneficiando dell’assenza di Affari Tuoi. Nella fascia preserale, la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco ha radunato 3.928.000 fedeli, un risultato significativo che evidenzia l’importanza della tradizione religiosa durante il periodo natalizio. Anche i programmi di intrattenimento come La Ruota della Fortuna hanno mantenuto buoni ascolti, dimostrando che il pubblico cerca varietà e intrattenimento in questo periodo festivo.