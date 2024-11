Il trionfo di Canale 5 con “This is Me”

Mercoledì sera, il prime time televisivo ha visto il trionfo di This is Me su Canale 5, che ha attratto ben 2.928.000 spettatori, registrando uno share del 21.1%. Questo risultato, sebbene in leggera flessione rispetto alla prima puntata, conferma la popolarità del programma, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua formula coinvolgente e innovativa. La trasmissione ha dimostrato di essere un punto di riferimento per gli spettatori, nonostante la concorrenza agguerrita.

Rai1 e il documentario su Domenico Modugno

Nonostante il successo di Canale 5, Rai1 ha cercato di mantenere la propria audience con il documentario Domenico Modugno: L’italiano che incantò il mondo, che ha totalizzato 1.873.000 spettatori e uno share del 10.5%. Sebbene il programma abbia offerto contenuti di qualità, il risultato non è stato all’altezza delle aspettative, evidenziando una certa difficoltà nel catturare l’attenzione del pubblico in un contesto di forte competizione. La sfida per Rai1 sarà quella di trovare formule più accattivanti per attrarre un pubblico più vasto.

Il podio degli ascolti: Chi l’ha visto? e Stucky

Il terzo programma più visto della serata è stato Chi l’ha visto? su Rai3, con 1.492.000 spettatori e un share del 9.1%. Questo programma, noto per il suo approccio investigativo e il coinvolgimento emotivo, continua a mantenere una base di spettatori fedeli. Al quarto posto, la fiction Stucky su Rai2 ha intrattenuto 1.427.000 spettatori, registrando un share del 7.4%. Tuttavia, la serata non è stata favorevole per The Bad Guy, che ha ottenuto solo 368.000 spettatori e un deludente 2.4%.

Il calcio e il varietà: ascolti in crescita

Il match di Champions League tra Liverpool e Real Madrid ha attirato l’attenzione di 1.146.000 spettatori su Tv8, con uno share del 5.9%, dimostrando che gli eventi sportivi continuano a catalizzare l’interesse del pubblico. Anche La7 ha fatto registrare buoni risultati con Una Giornata Particolare, che ha conquistato 1.084.000 spettatori e il 6.2% di share. Sul Nove, La Corrida di Amadeus ha raggiunto 945.000 telespettatori, confermando l’appeal dei varietà tradizionali.

Access prime time e preserale: i numeri di Affari Tuoi e L’Eredità

In access prime time, Affari Tuoi su Rai1 ha sfiorato i 6 milioni di spettatori, con 5.825.000 e uno share del 28.1%, dimostrando la forza dei quiz show. Canale 5 ha risposto con Striscia la Notizia, che ha totalizzato 2.459.000 utenti e un 11.9% di share. Nel preserale, L’Eredità ha ottenuto risultati straordinari, con 2.978.000 spettatori nella prima parte e 4.347.000 nella seconda, mentre La Ruota della Fortuna ha registrato 2.323.000 e 3.564.000 rispettivamente.