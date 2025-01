Il successo di Rai Uno

La serata di lunedì ha visto un netto predominio di Rai Uno, grazie al Conte di Montecristo, che ha registrato un ascolto straordinario di 5.005.000 spettatori, pari al 26.9% di share. Questo risultato non solo conferma la forza del canale pubblico, ma evidenzia anche l’appeal di un classico della letteratura adattato per la televisione. La produzione ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, offrendo una narrazione avvincente e una qualità di produzione elevata, elementi che hanno contribuito a questo successo.

Il Grande Fratello in calo

Al contrario, il Grande Fratello su Canale Cinque ha vissuto una serata difficile, raccogliendo solo 2.260.000 spettatori e uno share del 17%. Dopo un inizio promettente, il reality show sembra aver perso slancio, portando a interrogarsi sulle strategie di programmazione e sul coinvolgimento del pubblico. La concorrenza agguerrita e la saturazione del genere reality potrebbero essere fattori determinanti per questo calo di ascolti.

Altri programmi in competizione

In terza posizione si è piazzato The Avengers su Italia Uno, con 1.235.000 spettatori e un 7.2% di share. Anche La7 ha ottenuto un buon risultato con In viaggio con Barbero, che ha coinvolto 1.101.000 spettatori e il 5.4%. Rai2 ha visto Boss in Incognito raccogliere 1.089.000 utenti, mentre Rai3 ha informato 724.000 spettatori con Lo Stato delle Cose, un risultato che non ha entusiasmato. Rete4 e Nove hanno chiuso la serata con numeri modesti, confermando una certa difficoltà nel catturare l’attenzione del pubblico.

Access prime time e preserale

Nel segmento dell’Access Prime Time, Rai Uno ha continuato a dominare con Cinque Minuti, che ha coinvolto 5.132.000 spettatori e un 24.1% di share. Anche Affari Tuoi ha mantenuto la sua leadership con 6.614.000 utenti e un 30.2% di share. Canale Cinque ha faticato a tenere il passo, con Striscia la Notizia che ha totalizzato 3.049.000 spettatori.

Il preserale di Rai Uno

Rai Uno ha confermato la sua forza anche nel preserale, con L’Eredità che ha registrato 3.334.000 spettatori e un 22.7% di share. La sfida con Gira La Ruota della Fortuna di Canale Cinque ha visto il primo prevalere nettamente, con 4.741.000 spettatori e un 26.1% di share. La programmazione di Rai Uno continua a dimostrarsi vincente, attirando un pubblico fedele e numeroso.