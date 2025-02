Analisi degli ascolti tv di giovedì: Rai 1 in testa, Canale 5 in difficoltà

Rai 1 si conferma leader degli ascolti

Giovedì sera, la programmazione di Rai 1 ha registrato un successo straordinario, con la serie Un passo dal cielo che ha attratto ben 4.048.000 telespettatori, corrispondente a uno share del 22%. Questo risultato non solo evidenzia la forza della rete ammiraglia della tv di Stato, ma sottolinea anche l’interesse del pubblico per contenuti di qualità e storie avvincenti. La serie, che ha saputo mescolare elementi di dramma e avventura, continua a mantenere alta l’attenzione degli spettatori, consolidando la sua posizione di punta nel panorama televisivo italiano.

Canale 5 in difficoltà con il Grande Fratello

Al contrario, il Grande Fratello su Canale 5 ha registrato un nuovo calo, fermandosi a 1.984.000 telespettatori e uno share del 14.9%. Questo trend negativo solleva interrogativi sulla capacità del programma di attrarre il pubblico, specialmente in un periodo in cui la concorrenza si fa sempre più agguerrita. La diminuzione degli ascolti potrebbe essere attribuita a una saturazione del format reality, che sembra non riuscire più a catturare l’interesse di un pubblico sempre più esigente e alla ricerca di contenuti freschi e innovativi.

Il panorama degli ascolti: film e talk show

Il terzo programma più visto della serata è stato il film Harry Potter e il calice di fuoco, trasmesso da Italia Uno, che ha totalizzato 1.220.000 telespettatori e uno share del 7.1%. Questo dimostra come i film di successo continuino a richiamare un buon numero di spettatori, anche in un contesto di forte competizione. Al di sotto delle aspettative, PiazzaPulita su La7 ha ottenuto 1.039.000 utenti, mentre Splendida Cornice su Rai 3 ha coinvolto 980.000 persone.

In access prime time, Rai 1 ha continuato a dominare con Cinque minuti, che ha raggiunto 5.007.000 utenti e il 24.8% di share. Anche Affari Tuoi ha ottenuto risultati eccellenti, con 6.516.000 utenti e il 30.3% di share, dimostrando la solidità della programmazione pre-serale della rete. Al contrario, Striscia la notizia su Canale 5 ha faticato, raccogliendo solo 2.731.000 telespettatori e uno share del 12.8%.

Il preserale e il daytime: Rai 1 in evidenza

Nel preserale, L’Eredità ha confermato la sua leadership con 3.318.000 spettatori e il 23.8% nella prima parte, salendo a 4.819.000 persone e il 27.5% nella seconda. Anche Avanti un altro! ha ottenuto buoni risultati, con 2.203.000 spettatori nella prima parte e 3.299.000 nella seconda. Rai 1 ha dimostrato di avere una programmazione solida e ben strutturata, capace di attrarre un vasto pubblico.

Le soap opera su Canale 5 continuano a mantenere un buon seguito, con Beautiful che ha raggiunto 2.389.000 telespettatori e Uomini e donne che ha conquistato 2.365.000 persone. Tuttavia, i numeri di Myrta Merlino non sono stati entusiasmanti, evidenziando una certa difficoltà nel mantenere l’attenzione del pubblico.