Angelo Simionato Giovane Attivista Anarchico - 22 anni Profilo Attivista politico appassionato e impegnato, con un forte senso di giustizia sociale e diritti civili. Esperto nella mobilitazione di gruppi per cause sociali e nella partecipazione a manifestazioni pubbliche. Esperienze Partecipazione a Manifestazioni Attivo in numerose manifestazioni a Torino, promuovendo la libertà di espressione e i diritti degli individui. Attività di Sensibilizzazione Impegnato nella diffusione di...

Un episodio di violenza ha scosso Torino durante una manifestazione a favore del centro sociale Askatasuna. Il giovane Angelo Simionato, 22 anni e originario della provincia di Grosseto, è stato arrestato dalla Digos per presunta partecipazione all’aggressione di un agente di polizia. Questo fatto è emerso nel contesto di scontri che hanno coinvolto numerosi manifestanti e forze dell’ordine.

Il profilo di Angelo Simionato

Simionato, descritto come un ragazzo tranquillo e senza precedenti penali, si era definito anarchico, un’identità che ha suscitato attenzione sia tra gli amici sia nelle autorità. Originario di Montelaterone, un piccolo borgo situato sul monte Amiata, il giovane viveva lontano dalla sua terra natale da tempo. Durante le estati, tornava a casa per lavorare come cameriere, venendo percepito come un giovane senza tendenze violente, un aspetto che contrasta con le accuse attuali.

Dettagli dell’arresto

Il fermo di Simionato è avvenuto in seguito a un’attenta indagine delle forze di polizia. Il giovane, facilmente riconoscibile per i suoi abiti rossi in mezzo a una folla di manifestanti vestiti di nero, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Lorusso e Cutugno a Torino. Le accuse contro di lui includono lesioni a pubblico ufficiale e rapina, legate a momenti di violenza durante la manifestazione.

Le accuse e le prove

Angelo Simionato è accusato di aver partecipato attivamente all’aggressione del poliziotto Alessandro Calista, colpito con un martello durante gli scontri. Sebbene non sia stato direttamente responsabile del colpo fatale, il suo coinvolgimento è oggetto di indagine. Durante l’episodio, Calista è stato derubato del suo scudo, casco e maschera antigas, ulteriori motivi che hanno portato a incriminazioni di rapina in concorso. Gli inquirenti hanno segnalato anche un altro episodio in cui Simionato avrebbe lanciato oggetti contro le forze dell’ordine.

Reazioni e testimonianze

La famiglia di Simionato ha espresso sorpresa e rifiuto delle accuse, sottolineando che il giovane non aveva mai avuto problemi con la giustizia. I genitori, giunti a Torino dopo l’arresto, hanno dichiarato che il figlio è un ragazzo per bene che non avrebbe mai dovuto trovarsi in una situazione del genere. Questa affermazione si scontra con le prove raccolte dalle autorità, che continuano a indagare su altri possibili coinvolti negli scontri.

Contesto degli scontri

Il corteo per Askatasuna non è stato l’unico evento violento a Torino negli ultimi mesi. Le manifestazioni pro Palestina avevano già visto episodi di violenza, e la polizia ha intensificato i controlli preventivi. Prima della manifestazione, circa 770 persone erano state identificate in vari punti della città. Le autorità hanno anche notato la presenza di attivisti stranieri, suggerendo che il movimento anti-sistema avesse guadagnato un’attenzione internazionale.

Le tecniche impiegate dai manifestanti, come l’uso di nomi in codice e materiali per coprire il volto, richiamano esperienze di episodi precedenti, tra cui quelli avvenuti in Val di Susa. La polizia ha documentato l’uso di strumenti quali puntatori laser e tubi di lancio artigianali, suggerendo una preparazione mirata da parte dei manifestanti.

Il caso di Simionato rappresenta uno dei tanti volti di una crescente tensione sociale in Italia, dove le manifestazioni di protesta sollevano interrogativi sulla libertà di espressione e sulla sicurezza pubblica. Con l’avvicinarsi del processo, la verità su quanto accaduto durante il corteo di Torino potrebbe emergere, portando a ulteriori sviluppi in questa vicenda complessa.