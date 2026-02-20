Aspettando Sanremo 2026: gli artisti in gara più ascoltati su Spotify

Con l’avvicinarsi di Sanremo 2026, Spotify rivela già le prime tendenze di ascolto, anticipando chi tra gli artisti in gara sta conquistando il pubblico. La piattaforma mostra come il Festival continui a influenzare le abitudini musicali degli italiani, tra crescita di streaming, hit più ascoltate e podcast dedicati, confermando che Sanremo non è solo un palco, ma un vero fenomeno culturale e digitale.

Sanremo e l’eredità digitale: dai brani più amati ai podcast in crescita

Sanremo non è solo musica, ma un fenomeno culturale capace di parlare a pubblici di tutte le età. I dati di Spotify mostrano come i gusti cambino con le fasce di età:

Fino a 54 anni : Luchè domina gli ascolti

55+ : Raf è il più ascoltato

Pubblico più giovane (18–29 anni) : Nayt e chiello

Pubblico maturo: Malika Ayane e Patty Pravo

L’interesse per il Festival si estende anche oltre i confini nazionali: Germania, Svizzera e Spagna sono i principali mercati internazionali per le canzoni di Sanremo. Durante la settimana del Festival 2025, la quota di ascolti di musica italiana su Spotify ha raggiunto il 48%, confermando che Sanremo non influenza solo le classifiche, ma anche le abitudini di ascolto degli italiani, consolidando la sua influenza ben oltre la settimana del Festival.

Di seguito la lista completa delle 10 canzoni di Sanremo 2025 più ascoltate nel 2025 in Italia su Spotify:

Olly, Juli – Balorda nostalgia

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Giorgia – LA CURA PER ME

Fedez – BATTITO

Bresh – La tana del granchio

Rose Villain – fuorilegge

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Gaia – CHIAMO IO CHIAMI TU

Guè, Joshua, Shablo, Tormento – La Mia Parola (feat. Guè, Joshua, Tormento)

Coma_Cose – CUORICINI

Non solo musica: i podcast a tema musicale legati al Festival registrano un vero e proprio boom. A gennaio 2026 gli ascoltatori sono aumentati del 119% rispetto al mese precedente, con grande successo delle puntate speciali “Sanremo è…” di SUPERNOVA, realizzate con Chora Media in collaborazione con Spotify.

Aspettando Sanremo 2026: gli artisti in gara più ascoltati su Spotify

L’attesa per la 76° edizione del Festival di Sanremo si riflette anche sugli streaming: alcuni artisti in gara hanno registrato un vero e proprio boom di ascolti su Spotify dall’annuncio della loro partecipazione.

Come rivelato dai dati della piattaforma, gli incrementi più significativi sono stati registrati da:

Ditonellapiaga : +77% di ascoltatori mensili, favorita anche dall’uscita di un nuovo singolo a gennaio

Leo Gassmann : +52%

Eddie Brock : +46%

Bambole Di Pezza : +37%

Dargen D’Amico: +20%

Questo fenomeno, noto come “effetto Sanremo”, dimostra come l’annuncio della partecipazione al Festival possa generare un’impennata di ascolti anche prima delle esibizioni.

Per quanto riguarda gli ascolti assoluti nel 2025, i 10 artisti in gara più seguiti in Italia su Spotify sono:

Luchè Fedez nayt Tommaso Paradiso Sayf Serena Brancale Fulminacci Tredici Pietro chiello Sal Da Vinci

Inoltre, il brano più ascoltato della passata edizione è stato “Balorda nostalgia” di Olly e Juli, con oltre 110 milioni di streaming in Italia, seguito da hit di Achille Lauro, Giorgia, Fedez e Bresh. Le playlist dedicate, come Sanremo 2026 e le playlist “This Is” degli artisti in gara, diventano così punti di riferimento per i fan che vogliono seguire in tempo reale la musica del Festival.