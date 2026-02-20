Affitti e bilocali a Sanremo 2026: il Festival fa impennare i prezzi e accende la competizione. Ecco l’analisi completa di Abitare Co.

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, la città si trasforma in un vero palcoscenico, non solo per la musica, ma anche per il mercato immobiliare. Durante la settimana della kermesse, trovare un appartamento diventa una corsa: la domanda cresce vertiginosamente, gli alloggi disponibili si riducono rapidamente e l’intera città si anima di turisti, giornalisti e appassionati pronti a vivere l’evento da vicino.

L’effetto Festival non si limita al centro: anche i comuni limitrofi sentono l’onda lunga della manifestazione, diventando mete ambite per chi cerca una sistemazione temporanea. Ma quanto costano davvero gli affitti per dei bilocali? A rispondere è l’analisi di Abitare Co., società attiva nell’intermediazione immobiliare, che ha fotografato il mercato durante la settimana della kermesse.

L’effetto Sanremo 2026: affitti alle stelle e una città sotto i riflettori

Ogni anno, con l’avvio del Festival di Sanremo, la città diventa il cuore pulsante della musica italiana, ma anche un epicentro immobiliare. Secondo l’analisi di Abitare Co., nella settimana del Festival, gli affitti per un bilocale arredato raddoppiano rispetto a Ferragosto, raggiungendo una media di 4.100€ a settimana, con picchi fino a 6.500€ per le case più centrali o con terrazza vista mare.

Nel centro città l’incremento del +105% rispetto ad agosto è dovuto a una combinazione di fattori: alta domanda turistica, arrivo di giornalisti e addetti ai lavori, eventi collaterali e disponibilità limitata di appartamenti nel centro storico e nelle zone vicine al Teatro Ariston. Storicamente, il Festival ha sempre influenzato il mercato immobiliare: già negli anni ’80 si registravano aumenti dei prezzi simili, soprattutto per chi voleva alloggiare vicino al teatro o nelle vie centrali della città.

L’onda lunga del Festival: impatto sui comuni limitrofi nel 2026

L’effetto Sanremo non si ferma in città. I comuni vicini risentono di incrementi importanti, seppur più contenuti rispetto al centro:

Ospedaletti : +73%, da 1.850€ a 3.200€

: +73%, da 1.850€ a 3.200€ Taggia : +39%, da 1.150€ a 1.600€

: +39%, da 1.150€ a 1.600€ Arma di Taggia: +20%, da 2.000€ a 2.400€

Secondo Abitare Co., “l’effetto Festival si propaga anche nei comuni limitrofi, ma diminuisce rapidamente con la distanza dal centro città”. Interessante notare come alcune località mantengano il picco di affitti estivi:

Ventimiglia : 2.025€ a Ferragosto contro 1.225€ durante il Festival

: 2.025€ a Ferragosto contro 1.225€ durante il Festival Santo Stefano al Mare : 1.950€ vs 1.700€

: 1.950€ vs 1.700€ Diano Marina: 1.250€ vs 1.175€

L’onda lunga del Festival dimostra che il suo impatto economico si estende oltre Sanremo, ma resta più marcato nelle località vicine e facilmente raggiungibili, creando opportunità e sfide per chi cerca un alloggio.

Sanremo 2026, affitti alle stelle: curiosità, strategie e consigli pratici

Il Festival influisce non solo sui prezzi, ma anche sulle dinamiche di prenotazione e sulle caratteristiche degli immobili più richiesti:

Gli appartamenti con terrazza vista mare, balconi panoramici o arredi moderni possono costare fino al 30% in più rispetto a immobili simili senza questi plus.

possono costare fino al 30% in più rispetto a immobili simili senza questi plus. Le strutture di piccola e media dimensione vengono prenotate mesi prima , mentre le opzioni last-minute possono generare aumenti fino al 50%.

, mentre le opzioni last-minute possono generare aumenti fino al 50%. La media di una settimana a Sanremo (4.100€) equivale spesso al costo di un intero mese di affitto in città di medie dimensioni , un esempio concreto dell’impatto economico del Festival.

, un esempio concreto dell’impatto economico del Festival. Eventi collaterali come serate in discoteca, meet & greet con artisti e sfilate lungo la passeggiata di Corso Imperatrice aumentano la domanda di alloggi nelle immediate vicinanze.

Per chi vuole vivere il Festival senza spendere cifre esorbitanti, le strategie più efficaci sono:

Prenotare con largo anticipo, idealmente a gennaio o febbraio, prima dell’esplosione della domanda. Considerare comuni vicini come Taggia o Arma di Taggia, dove gli aumenti sono consistenti ma più sostenibili rispetto al centro di Sanremo. Valutare appartamenti di fascia media, evitando quelli con caratteristiche “premium” che fanno lievitare il prezzo senza aggiungere esperienza significativa.

Come sottolinea Abitare Co., “l’effetto Festival è un fenomeno consolidato: non riguarda solo il centro città, ma tutto il tessuto urbano circostante, e chi vuole vivere la kermesse deve pianificare strategicamente per evitare sorprese economiche”.

Il Festival di Sanremo non è solo il più celebre evento musicale d’Italia, ma rappresenta anche un fenomeno economico e sociale che coinvolge l’intera città e la Riviera circostante. Dagli affitti alle attività commerciali, dall’ospitalità agli eventi collaterali, l’impatto del Festival si fa sentire in ogni angolo della città, confermando Sanremo come una meta ambita e dinamica, capace di attirare visitatori da tutta Italia e oltre.