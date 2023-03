Assemblea CGIL, madre di Regeni: " Si sentiva italiano ed europeo"

Collegata al Congresso di Rimini della CGIL, Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni ha così dichiarato: “Mio figlio esempio di come l’ascensore sociale funzioni ancora”.

Congresso CGIL, le dichiarazioni della madre di Regeni

Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni è intervenuta in collegamento al Congresso della CGIL di Rimini, assieme al marito Claudio e all’avvocata civilista Alessandra Ballerini:

“L’interesse di Giulio era per i lavoratori e per l’economia, ma non l’economia dei numeri ma la vita delle persone: Giulio Regeni si sentiva italiano ed Europeo. Era un esempio vivente di come l’ascensore sociale funzioni ancora, siamo una famiglia normalissima, ciò che ha fatto lo ha fatto perché ha studiato. Ma l’Egitto è una dittatura che uccide i suoi figli. Non è ciò che ci stanno raccontando“, così ha dichiarato la madre di Giulio.

L’avvocato non ci sta: “Coi dittatori non si collabora”

Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni non ci sta e al Congresso della CGIL ha voluto chiarire la situazione dal punto di vista politico:

“Coi dittatori non bisogna collaborare, non possiamo pensare di stringerne le mani.Sappiamo che la dittatura di Al Sisi non intende collaborare.Tuttavia i nostri governanti si recano spesso e volentieri al Cairo e tornano dicendo di aver avuto rassicurazioni e promesse”.