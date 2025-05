Il verdetto del Tribunale di Lecce

Il Tribunale di Lecce ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti della società Tap e di 18 persone, tra cui i vertici del management dell’epoca, accusati di vari reati legati alla realizzazione del tratto terminale salentino del gasdotto. Le accuse includevano deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia e inquinamento ambientale.

La giudice Panìco ha stabilito che “il fatto non sussiste” per gli otto imputati per i quali il pubblico ministero Alessandro Prontera aveva richiesto la condanna per inquinamento ambientale.

Le accuse e le richieste del pubblico ministero

Il pubblico ministero aveva presentato una serie di accuse gravi nei confronti dei dirigenti della Tap, sostenendo che i lavori di costruzione del gasdotto avessero causato danni irreparabili all’ambiente. Tuttavia, la sentenza ha ribaltato queste affermazioni, portando a una richiesta di assoluzione o prescrizione per gli altri capi d’imputazione. Questo esito ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e le associazioni ambientaliste, che avevano seguito con attenzione il processo.

Le implicazioni della sentenza

La decisione del Tribunale di Lecce potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della società Tap e sul progetto del gasdotto. Da un lato, l’assoluzione potrebbe rafforzare la posizione della società, permettendo di proseguire i lavori senza ulteriori ostacoli legali. Dall’altro lato, potrebbe alimentare il dibattito pubblico sulle questioni ambientali e sulla necessità di una maggiore tutela delle bellezze naturali. Le associazioni ambientaliste, infatti, hanno già annunciato che continueranno a monitorare la situazione e a lottare per la salvaguardia dell’ambiente.