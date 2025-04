Assoluzione in appello per violenza sessuale di gruppo: il caso di Ravenna

Assoluzione in appello per violenza sessuale di gruppo: il caso di Ravenna

Il caso di Ravenna: i dettagli della vicenda

La Corte d’appello di Bologna ha recentemente confermato l’assoluzione di due uomini, di 33 e 34 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo su una giovane di 18 anni. La sentenza di assoluzione, già emessa in primo grado dal collegio penale di Ravenna, ha suscitato un acceso dibattito pubblico e polemiche, in particolare da parte di associazioni che si battono contro la violenza di genere. La giovane, secondo l’accusa, era stata stuprata e filmata in un appartamento dopo una serata trascorsa in un locale di Ravenna, durante la quale aveva consumato alcolici.

Le motivazioni della sentenza

I giudici hanno ritenuto che non ci fosse stata violenza, sostenendo che la ragazza fosse consenziente, nonostante avesse bevuto. Secondo le motivazioni della sentenza, la giovane era in grado di esprimere il proprio consenso, come dimostrato dalle interazioni avute poco prima dell’episodio contestato. I video presentati in aula non avrebbero mostrato alcun segno di costrizione o coercizione, e le azioni di filmare la giovane, sebbene considerate deprecabili, non avrebbero contribuito a configurare la violenza di cui si parlava.

Le reazioni e le implicazioni sociali

La decisione della Corte ha sollevato un’ondata di indignazione tra le associazioni e i gruppi di attivisti, che hanno denunciato la sentenza come un pericoloso precedente. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Angela Scorza, ha presentato appello, definendo la scena come “raccapricciante” e sottolineando lo stato di incoscienza della vittima. Questo caso mette in luce le difficoltà nel perseguire i reati di violenza sessuale e le complessità legate al consenso, specialmente in situazioni in cui l’alcol è coinvolto.

Il contesto legale e sociale

Il dibattito attorno a questo caso si inserisce in un contesto più ampio, in cui la società italiana sta cercando di affrontare il problema della violenza di genere. Le sentenze di assoluzione in casi di violenza sessuale possono avere un impatto significativo sulla percezione pubblica e sulla fiducia nel sistema giudiziario. È fondamentale che le istituzioni lavorino per garantire che le vittime di violenza sessuale siano ascoltate e che i loro diritti siano tutelati. La questione del consenso, in particolare, richiede un’attenzione particolare, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.