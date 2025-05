Assoluzione per l'ex direttore dell'Arpa Basilicata Antonio Tisci

Il gup di Potenza ha dichiarato la particolare tenuità del fatto per l'ex direttore dell'Arpa.

Il caso di Antonio Tisci

Antonio Tisci, ex direttore generale dell’Arpa Basilicata, è stato recentemente assolto dal gup di Potenza, Barbara Auriemma, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. La decisione è stata presa in considerazione della “particolare tenuità” del fatto, che ha suscitato un ampio dibattito pubblico e politico.

Tisci era stato denunciato dai Carabinieri del Nas nel 2022, dopo essere stato trovato nel suo ufficio nonostante fosse positivo al Covid-19 e quindi obbligato all’isolamento domiciliare.

Le conseguenze della denuncia

La notizia dell’assoluzione è stata comunicata dallo stesso Tisci attraverso un articolo pubblicato sul quotidiano online “Cronache lucane”. Dopo la denuncia, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, decise di sospendere Tisci dal suo incarico, il quale in seguito si dimise. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione della pandemia e sull’adeguatezza delle misure di isolamento, soprattutto da parte di figure pubbliche e istituzionali.

Un caso emblematico

La vicenda di Antonio Tisci rappresenta un caso emblematico che mette in luce le sfide e le responsabilità legate alla gestione della salute pubblica. La decisione del gup di considerare la particolare tenuità del fatto ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi sostiene che la legge debba essere applicata in modo rigoroso, specialmente in tempi di crisi sanitaria. Dall’altro, ci sono coloro che ritengono che la situazione di Tisci fosse eccezionale e che meritasse una valutazione più umana.

In un contesto in cui la pandemia ha messo a dura prova le istituzioni e i cittadini, la questione dell’isolamento e delle responsabilità individuali rimane centrale. La vicenda di Tisci potrebbe influenzare future decisioni politiche e giuridiche, specialmente in relazione alla gestione di situazioni simili.