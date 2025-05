Ad Asti è stato arrestato un insegnante di 33 anni, accusato di aver avuto rapporti sessuali con due studentesse minorenni.

Asti, atti sessuali con due studentesse: arrestato un insegnante

Un insegnante di geografia di 33 anni si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di atti sessuali su minori. L’uomo, infatti, avrebbe abusato dei poteri connessi alla sua posizione di insegnante per convincere due ragazze, di 15 e di 16 anni, ad avere rapporti sessuali con lui in diverse occasioni e in diversi luoghi.

Asti, la confidenza di una delle studentesse

L’indagine è partita a seguito di una confidenza di una delle due studentesse, la quale si è confidata con una insegnante nell’autunno scorso. Subito è partita la denuncia da parte della scuola che ha portato poi all’arresto dell’insegnante. La studentessa avrebbe poi rivelato alle autorità che durante l’anno scolastico era in crisi e il professore di geografia si sarebbe avvicinato a lei per sostenerla e si sarebbero scambiati i numeri di telefono. Dopo avrebbero cominciato a vedersi fuori scuola, a casa di lui. La ragazza ha detto che l’uomo non l’ha mai costretta a fare sesso con lui, ma che però avrebbe approfittato del suo periodo di fragilità. Le autorità hanno poi scoperto che l’uomo aveva rapporti anche con un altra studentessa. L’insegnante durante l’interrogatorio ha ammesso i rapporti sessuali e ha ottenuto il rito abbreviato.