Astucci da bambine: i migliori per il ritorno a scuola

Dai modelli colorati e fantasiosi con personaggi dei cartoni animati come unicorni o Frozen oppure le Barbie, sono i migliori astucci per la scuola.

La scuola sta per iniziare e i genitori, insieme alle loro bambine, stanno cercando di capire quale materiale e occorrente comprare. Tra i vari accessori indispensabili, non mancano gli astucci da bambine disponibili in tantissimi modelli approfittando di varie offerte e sconti per le tasche di tutti.

Astucci da bambine

Sono tra gli accessori più usati a scuola anche perché contengono tutto il necessario per scrivere, disegnare e anche colorare. Sono gli astucci, un oggetto fondamentale per il ritorno tra i banchi. Sono tantissime le caratteristiche da considerare al fine di scegliere il modello adatto per la nostra bambina che torna a scuola.

Le dimensioni, la funzionalità, il design, i materiali e anche il prezzo sono tutte caratteristiche da considerare per questo accessorio.

Per le bambine, è sicuramente un oggetto, non solo utile, ma anche qualcosa da sfoggiare e far vedere alle amiche, per cui è bene sceglierlo con una certa cura e attenzione.

I materiali sono una caratteristica che bisogna considerare nella scelta degli astucci da bambine. Forse è anche il caso di chiederle quali preferisce in modo da riuscire ad accontentare i suoi gusti e le sue preferenze. Il poliestere, tra i vari materiali, è considerato uno dei migliori perché molto resistente, oltre a essere facile da lavare.

Gli elastici interni, i vani devono essere robusti in modo da non rompersi subito al primo utilizzo. Meglio optare per qualcosa che abbia tanti accessori per contenere tutto il materiale utile: quindi penne, matite, gomme, ma anche colla, forbice, e molto altro. Il prezzo è alquanto contenuto, ma dipende da un modello all’altro.

Astucci da bambine: modelli

Solitamente le bambine hanno dei gusti ben specifici riguardo la tipologia di astucci che desiderano per la scuola, quindi è bene cercare di assecondare il loro gusto.

I vari modelli in commercio raffigurano personaggi dei cartoni animati. Le tipologie rappresentanti i personaggi Disney come Minnie o Frozen sono tra quelli maggiormente apprezzati.

Meglio optare per un modello dotato di cerniera, considerato molto pratico e facile da usare. Si consiglia di verificare che le cerniere siano scorrevoli e di ottima qualità. Sono da considerare le tipologie dotate di ogni confort, quindi complete di pennarelli, penne, righe e righelli onde evitare di acquistarli separatamente.

Nella scelta degli astucci da bambine, i vari modelli si caratterizzano per tre scomparti, ognuno ben separato da una cerniera. Sono modelli che risultano pratici e comodi sia da usare che da trasportare. I modelli a scomparti sono l’ideale perché permettono di organizzare il materiale nel modo giusto trovando tutto ciò che si cerca.

In commercio si trovano modelli personalizzabili, arrotolabili. La maggior parte di questi accessori per le bambine sono molto colorati e allegri. Le tipologie con gli unicorni, Peppa Pig oppure Oceania sono sicuramente tra i più apprezzati e amati dalle bambine. Si trovano anche modelli a busta molto facili da aprire con un bottone una zip per contenere l’occorrente necessario.

Astucci da bambine Amazon

Il noto e-commerce di Amazon ha una sezione dedicata alla scuola con diverse offerte e promozioni sull’occorrente necessario per il ritorno tra i banchi. Se si clicca sull’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto la classifica con i migliori astucci da bambine scelti tra vari modelli e promozioni con una descrizione di ogni articolo.

1)Astuccio 3 scomparti SJ Gang

Un astuccio di colore rosa con il loro della SJ Gang dotato di 3 scomparti ognuno con la rispettiva cerniera. Un modello abbastanza grande in grado di contenere una penna, una matita, la colla, la forbice, i 18 pastelli e pennarelli. Un modello completo di tutto l’occorrente per scrivere, disegnare e anche colorare.

2)Siquk astuccio per matita unicorno grande

Un astuccio dotato di doppia cerniera realizzato in tessuto Oxford, un modello resistente, antigraffio ed elastico. Raffigura l’unicorno e la scritta “Dream like a unicorn”. Abbastanza capiente per contenere pinzatrice, colla, penne, matite, ecc. Si caratterizza per design unici a quattro strati.

3)Xkun astuccio bambini elementari

Un astuccio a forma di penna molto leggero e foderato per mantenere senza urti la cancelleria. Gli oggetti all’interno rimangono sicuri senza subire danni. Un oggetto pratico e comodo da riempire con matite e penne. Ha tasche per le forbici o la colla. Ci sono anche modelli raffiguranti una gattina e l’unicorno.

Oltre agi astucci da bambine, anche i modelli e le offerte più vantaggiose di zaini per la scuola.