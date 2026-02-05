Atalanta vs Juventus: Diretta dei Quarti di Finale di Coppa Italia

L'attesissimo incontro tra Atalanta e Juventus, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, si preannuncia ricco di emozioni e spettacolo.

Giovedì 5 febbraio, il Gewiss Stadium di Bergamo è pronto ad accogliere un incontro di calcio di grande rilievo: i quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Questa partita ad eliminazione diretta rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre di avanzare verso le semifinali.

Le due compagini si presentano a questo match con umori contrastanti.

La Juventus arriva reduce da una schiacciante vittoria nel campionato di Serie A, avendo sconfitto il Parma con un convincente 4-1. Al contrario, l’Atalanta, pur mantenendo una solida difesa, ha pareggiato a reti inviolate contro il Como, suscitando preoccupazioni sulla propria capacità offensiva.

Le due squadre a confronto

La Juventus, sotto la guida di Spalletti, sembra aver ritrovato la propria forma e determinazione. La vittoria contro il Parma ha evidenziato una squadra in crescente fiducia, capace di esprimere un gioco offensivo fluido. Al contrario, l’Atalanta, guidata da Palladino, ha dimostrato solidità difensiva, ma la mancanza di reti nell’ultima partita contro il Como potrebbe rivelarsi un fattore critico nella sfida odierna.

Formazioni probabili

Per questo incontro, le formazioni attese sono le seguenti. L’Atalanta schiererà un 3-4-2-1 con Sportiello in porta, una linea difensiva composta da Kolasinac, Hien e Scalvini. Il centrocampo vedrà Bellanova, De Roon, Ederson e Zalewski, mentre in attacco ci saranno Raspadori e De Ketelaere a supporto di Scamacca.

La Juventus risponderà con un 4-2-3-1, schierando Perin in porta, e una difesa formata da Kalulu, Gatti, Cabal e Cambiaso. Il centrocampo sarà orchestrato da Locatelli e Koopmeiners, mentre sulla trequarti si muoveranno Zhegrova, Miretti e Conceicao, supportando l’unica punta Openda.

Quando e dove seguire la partita

Il calcio d’inizio della gara è previsto per le ore 21:00. Per coloro che desiderano seguire il match in diretta, sarà trasmesso in chiaro su Italia 1. Gli appassionati potranno anche sintonizzarsi in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e accedere al sito di SportMediaset per non perdere neanche un’azione della partita.

Questa sfida non è solo un ottavo di finale, ma un capitolo importante nella storia recente di entrambe le squadre. Con la tensione che si fa palpabile e le aspettative che aumentano, i tifosi possono attendersi una partita ricca di emozioni e colpi di scena. La Dea e i bianconeri si preparano a dare il massimo in un confronto che promette di lasciare il segno.