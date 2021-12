Atletica: approvata l'adesione di Roma Capitale alla fondazione EuroRoma 2024

Roma, 29 dic. – (Adnkronos) – Approvata l’adesione di Roma Capitale alla 'Fondazione EuroRoma 2024' che gestirà l’organizzazione dei Campionati Europei 2024 di Atletica Leggera a Roma, di cui fanno già parte anche il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio, Sport&Salute Spa, Coni e Fidal (Federazione Italiana Di Atletica Leggera).

“Organizzare a Roma i Campionati europei di Atletica leggera – ha commentato l’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Sport, Alessandro Onorato – sarà una straordinaria opportunità per rilanciare l’immagine sportiva, turistica e promozionale della nostra città. Sono i grandi eventi come questo che possono garantire lavoro e crescita nei settori del turismo e della ricettività, tra i più pesantemente penalizzati in questo momento storico. Senza considerare che, grazie alla collaborazione con la Fidal e con l’esempio della nazionale di atletica che è tra le più forti e competitive che l’Italia abbia mai avuto, avremo anche una importante occasione per avvicinare i giovani alla pratica sportiva di base”.