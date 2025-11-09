Attacchi Ucraini: Più di 20.000 Russi Senza Elettricità

Un nuovo ciclo di attacchi ucraini ha devastato le infrastrutture energetiche in Russia, provocando blackout e lasciando migliaia di persone senza fornitura di elettricità.

Domenica scorsa, il conflitto tra Ucraina e Russia ha raggiunto un nuovo picco. Attacchi mirati hanno devastato le infrastrutture energetiche russe, causando un blackout che ha interessato oltre 20.000 persone nelle regioni di confine. I funzionari locali hanno confermato che l’area di Belgorod, in particolare la sua capitale, ha subito danni significativi al sistema di rete elettrica e di riscaldamento.

La situazione nelle regioni colpite

Il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha segnalato gravi problemi di fornitura di energia, affermando che «diverse strade sono state colpite dai problemi di elettricità», con oltre 20.000 residenti rimasti senza corrente. Allo stesso modo, il vicino Kursk ha visto un incendio scatenarsi in una centrale elettrica nel villaggio di Korenevo, che ha privato di energia dieci municipalità.

Le reazioni delle autorità russe

Nel mentre, il governatore di Voronezh, Alexander Gusev, ha riportato un altro incendio in un impianto di riscaldamento della regione meridionale. Questi eventi evidenziano la vulnerabilità delle infrastrutture critiche russe in questo periodo di conflitto intensificato.

Le rappresaglie russe e la risposta ucraina

Mentre l’Ucraina affronta le conseguenze dei recenti attacchi russi al suo sistema energetico, che hanno portato la capacità di generazione a zero, la risposta della Russia non si è fatta attendere. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 44 droni ucraini nel territorio di Bryansk, dimostrando che il conflitto si sta intensificando su entrambi i fronti.

Il bilancio degli attacchi

Sabato, un attacco a un impianto energetico ucraino ha causato danni ingenti, con un bilancio di almeno quattro vittime. Le forze russe hanno lanciato un totale di 69 droni contro obiettivi energetici in tutta l’Ucraina, con 34 di essi abbattuti dalla forza aerea ucraina. Questa escalation di attacchi reciproci genera un clima di incertezza e paura tra la popolazione civile di entrambe le nazioni.

In un contesto di crescente tensione, è essenziale monitorare gli sviluppi futuri e le possibili ripercussioni su entrambe le parti coinvolte. La comunità internazionale continua a seguire con preoccupazione l’evoluzione del conflitto e le sue conseguenze umanitarie.