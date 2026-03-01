Attacco a Bahrain: incendio al porto che ospita la Quinta Flotta degli Usa

Un attacco ha scatenato un incendio al porto di Salman a Bahrain, struttura che ospita la sede della Quinta Flotta statunitense; la situazione ha provocato incendi, evacuazioni e ampie intercettazioni difensive

Incendio al porto di Salman a Bahrain

Un vasto incendio è divampato al porto di Salman a Bahrain dopo che, secondo diverse fonti, la struttura è stata colpita nell’ambito di un’escalation militare in Medio Oriente.

Le immagini diffuse il 1 mar 2026 mostrano colonne di fumo e fiamme nei pressi dell’area che ospita il Comando centrale navale e la Quinta Flotta degli Stati Uniti, generando allarmi e ordini di evacuazione nella capitale Manama.

La dinamica dell’evento si inserisce in una più ampia serie di azioni e controazioni nella regione. Nei giorni immediatamente precedenti si sono registrati attacchi mirati e contrattacchi che hanno coinvolto territori e installazioni militari di diversi Paesi, con ripercussioni sulla sicurezza civile e sulle rotte aeree locali.

Dal punto di vista normativo, l’incidente solleva questioni sulla protezione delle infrastrutture critiche in aree di tensione. Il rischio compliance è reale: le autorità locali e le forze internazionali valuteranno responsabilità e misure di mitigazione nei prossimi sviluppi.

La sequenza dell’attacco e le prime reazioni

Secondo testate internazionali, l’incendio al porto è stato collegato a un lancio missilistico o a uno sciame di droni provenienti dall’Iran. Le fonti descrivono l’episodio come un attacco di rappresaglia. Le notizie si inseriscono nella più ampia escalation militare che ha interessato la regione.

Le autorità di Bahrain hanno dichiarato di aver intercettato numerosi proiettili mediante i sistemi di difesa aerea. I comunicati parlano dell’abbattimento di decine di missili e di diversi droni Shahed-136. I sistemi di difesa hanno quindi limitato l’impatto diretto sulle aree urbane escluse le strutture portuali.

A Manama sono risuonate sirene antiaeree in diverse zone. Le autorità hanno impartito istruzioni per lasciare i piani alti degli edifici, misura adottata a scopo precauzionale. La risposta delle forze locali è stata integrata da comunicazioni alle popolazioni civili.

Dal punto di vista operativo, le forze internazionali presenti nella regione monitorano la situazione e raccolgono elementi per attribuire responsabilità. Le indagini preliminari proseguiranno per chiarire traiettorie, punti di origine e eventuali collegamenti con altri episodi recenti.

Evacuazioni e danni alle aree civili

Oltre alla zona militare, sono stati segnalati colpi e incendi in complessi residenziali, comprese diverse torri abitative nella zona di Hoora e altre aree cittadine. Le immagini della serata mostrano un grattacielo, denominato The Breaker, avvolto dalle fiamme. Le autorità stanno valutando se l’incendio sia stato causato da un impatto diretto o da detriti derivanti dall’intercettazione di missili. Le indagini proseguiranno per chiarire traiettorie e punti di origine.

L’attacco ha inoltre coinvolto alberghi e strutture non militari. Squadre di soccorso e vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella ricerca di eventuali vittime. Le autorità civili hanno disposto evacuazioni preventive nelle aree limitrofe e stanno valutando l’agibilità degli edifici danneggiati. Le verifiche tecniche serviranno a stabilire responsabilità e possibili collegamenti con altri episodi recenti.

Impatto strategico e reazioni internazionali

La sede della Quinta Flotta a Bahrain controlla i passaggi marittimi del Golfo Persico, del Mar Rosso e del Golfo di Oman. Ogni colpo che interessa o sfiora l’installazione produce effetti immediati sulla sicurezza marittima e sulla stabilità regionale.

Fonti militari hanno riferito che non risultano confermate perdite statunitensi specifiche per l’attacco al porto. Rimane tuttavia elevata la minaccia su basi e personale, con ripercussioni potenziali sul traffico commerciale e sulle rotte energetiche.

Più attori internazionali hanno espresso preoccupazione e chiesto chiarimenti sulle responsabilità. Le verifiche tecniche continueranno per stabilire responsabilità e possibili collegamenti con altri episodi recenti; è attesa nelle prossime ore una dichiarazione formale delle autorità competenti.

Dispiegamenti e posture difensive

Dopo gli ultimi sviluppi, il Pentagono ha incrementato i pattugliamenti e rafforzato i dispositivi di difesa nelle basi del Golfo e presso Paesi alleati. Le autorità militari hanno disposto lo spostamento di assetti per proteggere il personale e le famiglie presenti nelle guarnigioni. Contestualmente, più ambasciate nella regione hanno invitato i cittadini a rispettare le indicazioni delle autorità locali per la protezione civile e a limitare gli spostamenti non necessari. Dal punto di vista normativo, le procedure di allerta e le misure di evacuazione sono attivate secondo i protocolli vigenti, con coordinamento tra comandi militari e rappresentanze diplomatiche.

Conseguenze civili e scenari futuri

Gli attacchi in prossimità di insediamenti civili hanno aumentato la preoccupazione per la popolazione locale e per il personale militare accompagnato dalle famiglie. A Bahrain molte famiglie avevano già lasciato temporaneamente la base durante fasi di crisi precedenti; le autorità stanno ora valutando i danni strutturali e predisponendo piani di assistenza per chi ha perso alloggi o ha subito danni. Il rischio compliance è reale: l’interazione tra norme sulla protezione dei civili e obblighi delle forze straniere sul territorio richiede procedure documentate e trasparenti. È attesa nelle prossime ore una comunicazione formale delle autorità competenti con aggiornamenti su sicurezza, valutazione dei danni e misure di supporto.

Verso una possibile escalation

Dopo le comunicazioni attese nelle prossime ore, gli analisti avvertono che un attacco diretto contro infrastrutture che ospitano forze straniere può innescare risposte militari e diplomatiche su vasta scala. Il termine escalation indica l’aggravamento progressivo delle ostilità e il rischio di estensione del conflitto a teatro più ampio. Il pericolo resta concreto finché le parti mantengono posture bellicose e non si apre un canale di comunicazione efficace per la de-escalation.

Nel breve periodo le rotte marittime potrebbero subire restrizioni operative. Il controllo dei passaggi marittimi e la sicurezza del traffico commerciale sono fattori sensibili. Ciò potrebbe riverberarsi sui prezzi e sugli approvvigionamenti, con impatti sui mercati energetici.

Dal punto di vista operativo, le forze coinvolte valutano opzioni difensive e contingenti. Il rischio compliance è reale: le autorità internazionali e le organizzazioni marittime monitorano la situazione e potrebbero emettere direttive di sicurezza. Si attende una valutazione ufficiale sulle misure di sicurezza e sugli eventuali effetti sul transito commerciale.

Richiesta di chiarimenti e indagini

Si attende una valutazione ufficiale sulle misure di sicurezza e sugli eventuali effetti sul transito commerciale. Le autorità del Bahrain e partner internazionali hanno avviato indagini per stabilire l’origine dei proiettili e la dinamica degli incendi. La verifica dei filmati e delle tracce sul terreno sarà fondamentale per attribuire responsabilità e modulare risposte politiche o militari. Dal punto di vista procedurale, l’inchiesta dovrà garantire catene di custodia e standard investigativi internazionali. La trasparenza delle indagini e la cooperazione regionale sono elementi chiave per evitare ulteriori tensioni.

L’incendio del 1 mar 2026 al porto di Salman rappresenta un punto critico nell’attuale fase di conflitto in Medio Oriente. Colpisce una base con alto valore strategico e coinvolge aree civili, sollevando interrogativi sulla capacità delle difese di proteggere popolazioni e infrastrutture. Mentre le autorità procedono con le verifiche sul campo, la comunità internazionale osserva l’evoluzione degli eventi e resta in attesa dei risultati tecnici e delle determinazioni sulle responsabilità.