Attacco di uno studente a un insegnante in un liceo di San Pietroburgo: cosa è successo?

Un episodio drammatico ha sconvolto un liceo di San Pietroburgo, dove uno studente ha aggredito un'insegnante dopo aver ricevuto un voto insoddisfacente.

Un episodio di violenza si è verificato in un liceo di San Pietroburgo, dove un alunno del nono anno ha aggredito con un coltello un’insegnante di matematica. Questo evento ha suscitato grande preoccupazione tra gli studenti e i genitori, evidenziando una crescente tensione nelle scuole.

Il contesto dell’incidente

L’aggressione è avvenuta presso la Scuola No.

191, dove il ragazzo, non ancora identificato, ha ferito la sua insegnante di 29 anni, Maria Andreyeva. Secondo le prime indagini, il gesto violento sarebbe stato scatenato da un insuccesso scolastico che ha minato la sua autostima, provocando una reazione estrema.

Dettagli sull’accaduto

Il giovane, figlio di un altro insegnante della stessa scuola, si era presentato a lezione con l’intento di migliorare un voto. Tuttavia, in un momento di vulnerabilità, ha colpito la docente, infliggendole almeno tre coltellate. Dopo l’aggressione, il ragazzo ha tentato di infliggersi del male, ma è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine.

Le conseguenze immediate

Entrambi i coinvolti sono stati trasportati in ospedale, dove sono stati dichiarati in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. La notizia ha scosso non solo la comunità scolastica, ma anche l’opinione pubblica, portando a una riflessione sull’educazione e sul benessere emotivo degli studenti.

Reazioni e misure di sicurezza

In seguito all’incidente, la scuola ha dovuto affrontare critiche riguardo alla sua sicurezza. Nonostante l’installazione di metal detector, è emerso che il ragazzo era riuscito a entrare con un coltello senza essere fermato. Questo ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate nel liceo, dove sono stati investiti circa 30 milioni di rubli per proteggere gli studenti.

Il profilo dello studente

Secondo quanto riferito dai compagni, il ragazzo era un allievo brillante, noto per i suoi successi accademici e sportivi, ma anche per la sua difficoltà a relazionarsi con gli altri. La madre, insegnante di storia, ha riferito che la decisione di confiscargli il cellulare il giorno prima dell’attacco potrebbe aver influito sul suo stato emotivo. Molti compagni lo descrivevano come un “ragazzo di mamma”, isolato e poco socievole.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per tentato omicidio. L’Investigative Committee della Russia sta esaminando i dettagli dell’incidente, compresi i motivi che hanno portato il ragazzo a compiere un atto così estremo. La madre del giovane ha cercato di minimizzare l’accaduto, affermando che l’insegnante non aveva mai creato tensioni con suo figlio.