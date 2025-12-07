Attacco russo in Ucraina: migliaia senza riscaldamento e acqua

Nella notte scorsa, l’Ucraina ha subito un attacco aereo devastante da parte della Russia, che ha utilizzato droni e missili per colpire obiettivi strategici. Questo raid ha avuto gravi ripercussioni sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini, con interruzioni del riscaldamento e dell’approvvigionamento idrico in diverse località.

Secondo le autorità ucraine, l’attacco ha coinvolto un totale di 653 droni e 51 missili, concentrandosi principalmente sulla distruzione di infrastrutture energetiche e ferroviarie.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato che l’obiettivo di questi attacchi è infliggere sofferenza alla popolazione ucraina, già provata da quasi quattro anni di conflitto.

Le conseguenze dell’attacco

Le notti di paura e incertezza continuano a tormentare l’Ucraina. In particolare, il colpo inferto alla stazione ferroviaria di Fastiv, situata a circa 70 chilometri a sud-ovest di Kyiv, ha causato danni ingenti. Sebbene non siano state segnalate vittime, la rete ferroviaria suburbana ha subito notevoli interruzioni, complicando ulteriormente gli spostamenti dei cittadini.

Interruzioni di energia e acqua

Nel mentre, le ripercussioni si sono fatte sentire in molte regioni del Paese. Nel distretto di Odesa, per esempio, 9.500 famiglie sono rimaste senza riscaldamento e 34.000 senza acqua potabile a causa dei danni provocati. Il Ministro della Restaurazione, Oleksiy Kuleba, ha messo in evidenza la gravità della situazione, sollecitando misure urgenti per affrontare l’emergenza.

Risposta del governo ucraino

In seguito all’attacco, il governo ucraino ha convocato un incontro di coordinamento d’emergenza per discutere le misure da adottare. La premier Yulia Svyrydenko ha avvertito che saranno necessarie ulteriori interruzioni della corrente elettrica in tutto il Paese per stabilizzare il sistema mentre si prosegue con i lavori di riparazione delle infrastrutture danneggiate.

Nonostante gli sforzi diplomatici da parte degli Stati Uniti e degli alleati per trovare una soluzione pacifica al conflitto, la Russia ha continuato a colpire sistematicamente le reti di energia e riscaldamento. Da quando è iniziata l’invasione su larga scala nel febbraio, questi attacchi hanno mirato a distruggere le fondamenta della vita civile in Ucraina.

Il contesto internazionale

In questo frangente, i negoziati tra Ucraina e rappresentanti americani si svolgono in Florida, dove i diplomatici cercano di trovare un accordo per porre fine a un conflitto che ha portato a enormi perdite umane e materiali. Tuttavia, le recenti azioni russe hanno messo a rischio anche questi sforzi, evidenziando la complessità della situazione.

Il futuro dell’Ucraina rimane incerto, mentre la popolazione continua a subire le conseguenze di un conflitto che sembra non avere una fine in vista. Gli attacchi mirati alle infrastrutture civili non solo aumentano la sofferenza umana ma complicano ulteriormente ogni tentativo di costruire un dialogo duraturo per la pace.