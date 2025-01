Sono in corso le indagini dell’FBI per capire se vi possa essere un possibile collegamento tra il sospettato della strage di New Orleans e il conducente di una Tesla Cybertruck, morto a seguito dell’esplosione del veicolo fuori dal Trump International Hotel di Las Vegas a Capodanno, come riferiscono alla Nbc News due fonti delle forze dell’ordine: pare che i due attentatori provenissero dalla stessa base militare. Stando a quanto appurato, il nome dell’uomo alla guida del pick-up della Tesla esploso fuori dal Trump Hotel a era Matthew Alan Livelsberger, e si trattava di un militare americano, come riferito dalle fonti della polizia alla Cbs.

I due attentatori provenivano dalla stessa base militare

L’uomo avrebbe prestato servizio in Germania, ma al momento dell’incidente si trovava in ferie in Colorado. Un parente avrebbe riferito che la moglie non aveva più ricevuto sue notizie da giorni. Secondo fonti giunte alla tv locale Denver7, l’uomo sospettato di aver fatto esplodere un pick-up della Tesla e il terrorista di New Orleans avrebbero prestato servizio nella stessa base militare per un periodo di tempo. Nel frattempo, la polizia continua ad indagare sul possibile legame tra Matthew Livelsberger e Shamsud-Din Jabbar.

Potrebbero essere coinvolte più persone nell’accaduto

L’FBI sta indagando su quanto successo e, secondo le autorità, pare che siano coinvolte più persone nell’accaduto, come riferito anche dalla procuratrice generale della Louisiana Liz Murrill: “Sappiamo che queste persone avevano affittato la casa e la stavano usando per quello scopo”, ha dichiarato la procuratrice. Inoltre la stessa Murrill avrebbe reso noto anche che le forze dell’ordine avrebbero proceduto con la perquisizione di un appartamento in affitto su Airbnb a New Orleans, la possibile base per gli autori della fabbricazione degli ordigni connessi all’attacco. “L’Fbi mi ha riferito che l’attentatore di New Orleans era un cittadino americano, aveva prestato servizio nell’esercito Usa ed era stato nella riserva fino a qualche anno fa e che ha postato dei video sui social prima dell’attacco in cui diceva che voleva uccidere”: questo è quanto afferma Joe Biden da Camp David, che riferisce inoltre che l’autore della strage era ispirato dall’Isis e che gli investigatori continueranno a cercare qualsiasi connessione o complice.

Un ulteriore elemento di collegamento

“Sia questo Cybertruck che il F-150 usato nell’attentato suicida a New Orleans sono stati noleggiati da Turo. Forse sono collegati in qualche modo”, avrebbe riferito Elon Musk su X facendo riferimento ad alcune agenzie di stampa che aggiungono un altro elemento. La società di car sharing peer-to-peer in questione è Turo, che ha sede a San Francisco e permette a privati di noleggiare i propri veicoli con l’utilizzo di un’interfaccia online. Il portale americano in questione sarebbe stato utilizzato da entrambi gli attentatori.