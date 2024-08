Nella serata di ieri, sabato 17 agosto, durante l’Highfield Festival presso il Stormthaler Lake, vicino Lipsia in Germania, due cabine di una ruota panoramica sono state avvolte dalle fiamme. Nessuna vittima, ma sono rimaste ferite 30 persone.

Ruota panoramica in fiamme

L’incidente si è verificato nella serata di sabato 17 agosto intorno alle 21:00, mentre si stava effettuando l’evento di musica rock l’Highfield Festival.

Le fiamme sono state rapidamente domate, ma l’incidente ha provocato gravi ustioni su diverse persone e altre 18 intossicate dal fumo, tutte ricoverate in ospedale. Anche alcuni poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti durante le operazioni per spegnere le fiamme. Fondamentale l’intervento degli elicotteri.

Secondo le ultime indiscrezioni il bilancio sarebbe di 12 feriti e 18 intossicati.

L’evento è continuato dopo l’incendio

L’incendio è stato contenuto e spento nel giro di poche ore. Intorno alle 22, dopo che le persone coinvolte sono state soccorse, gli organizzatori hanno deciso di chiudere la ruota panoramica e di proseguire con gli spettacoli previsti per la serata.

“Mi è stato detto tramite l’auricolare che non avrei dovuto interrompere lo spettacolo in nessuna circostanza”, ha dichiarato il rapper tedesco Ski Aggu sui social.

Le indagini per la ruota panoramica in fiamme

L’operatore della ruota panoramica avrebbe dichiarato all’agenzia di stampa tedesca DPA che nessun passeggero era seduto nella cabina in cui è scoppiato l’incendio. In queste ore sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire alle cause dell’incidente.