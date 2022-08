Potenti raffiche di vento e nubifragi a Piombino, danneggiate le cabine di una ruota panoramica

Maltempo a Piombino: potenti raffiche di vento e forti perturbazioni hanno danneggiato le cabine di una ruota panoramica.

Il maltempo che ha travolto l’Italia centrosettentrionale non ha risparmiato Piombino. Il forte vento ha danneggiato una ruota panoramica, causando lo staccamento di alcuni pezzi delle cabine.

Potenti raffiche di vento e nubifragi a Piombino

Nella giornata di giovedì 18 agosto, una violenta e impetuosa ondata di maltempo si è abbattuta sul Nord Italia e su buona parte delle Regioni del Centro.

L’Italia centrosettentrionale è stata in balia di pesanti rovesci e furiose raffiche di vento.

In Toscana, in particolare, l’instabilità climatica e la potenza del vento hanno causato la caduta di alberi che hanno portato alla morte di due persone. A Sorbano del Giudice, in provincia di Lucca, infatti, un uomo è deceduto dopo essere stata colpito dal tronco di un albero sradicato. A Carrara, in provincia di Massa Carrara, invece, a perdere la vita è stata una donna travolta da un arbusto al Parco La Malfa.

Danneggiate le cabine di una ruota panoramica

Uno dei luoghi maggiormente colpiti dal maltempo è stato Piombino, in provincia di Livorno. In particolare, il forte vento si è concentrato principalmente in corrispondenza di una ruota panoramica. Le cabine della struttura hanno riportato danni ingenti per le spinte derivate dal susseguirsi delle folate.

La portata devastante della bufera ha addirittura provocato il distacco di alcuni pezzi delle cabine che sono volte via insieme al vento.