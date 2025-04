Protesta in piazzale Aldo Moro

Un gruppo di cinque attivisti aderenti alla campagna “Il Giusto Prezzo” ha messo in scena una protesta davanti al ristorante Burger King situato in piazzale Aldo Moro a Torino. L’azione, che ha attirato l’attenzione dei passanti e dei clienti, è stata organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni ecologici e sociali causati dal sistema alimentare attuale, in particolare quello legato ai fast food.

Maschere e striscioni per attirare l’attenzione

Due dei manifestanti hanno indossato maschere raffiguranti il ministro Lollobrigida, simbolo di una critica diretta alle politiche alimentari del governo. Questi attivisti si sono incatenati ai totem del menù elettronico, bloccando temporaneamente l’accesso alle informazioni sui prodotti offerti dal ristorante. Gli altri membri del gruppo hanno aperto striscioni con le scritte “Il Giusto Prezzo” e “Ultima Generazione”, cercando di avviare un dialogo con i clienti e di informare sulle problematiche legate al consumo di fast food.

Denuncia dei danni ecologici e sociali

Durante la manifestazione, gli attivisti hanno denunciato i danni ecologici e di salute causati dal sistema alimentare attuale, che favorisce lo sfruttamento del lavoro e l’inquinamento ambientale. Hanno sottolineato come le pratiche delle catene di fast food, come Burger King, contribuiscano a un modello di consumo insostenibile, che non solo danneggia l’ambiente, ma anche la salute dei consumatori. La campagna “Il Giusto Prezzo” mira a promuovere un’alimentazione più sostenibile e giusta, che rispetti sia l’ambiente che i diritti dei lavoratori.

Intervento delle autorità

Dopo circa mezz’ora di protesta, sono intervenuti agenti della Digos, che hanno identificato i manifestanti. Questo intervento ha messo in evidenza la crescente tensione tra le autorità e i gruppi di attivisti ecologici, che continuano a lottare per un cambiamento significativo nel settore alimentare. La manifestazione di Torino è solo l’ultima di una serie di azioni che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere per politiche più sostenibili.