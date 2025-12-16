Attivisti di sinistra condannati a Yekaterinburg per tentato colpo di stato

Il clima politico in Russia continua a farsi sempre più teso, e la recente sentenza emessa da un tribunale militare a Yekaterinburg getta ulteriore luce su questo fenomeno inquietante. Cinque uomini, autodefinitisi marxisti e provenienti dalla repubblica confinante di Bashkortostan, sono stati condannati a lunghe pene detentive per accuse di terrorismo e tentato colpo di stato.

Questi individui, membri di un club di discussione di sinistra, erano stati arrestati nella capitale di Bashkortostan, Ufa, nel marzo, in un periodo in cui la Russia stava intensificando la sua invasione dell’Ucraina. Le autorità hanno sostenuto che i cinque stessero pianificando un colpo di stato violento finalizzato alla creazione di un nuovo governo sovietico. Tuttavia, gli imputati hanno respinto le accuse, affermando che le loro conversazioni erano puramente teoriche e non avevano intenzione di incitare a violenze reali.

Dettagli del processo

Un collegio di tre giudici del Tribunale Militare del Distretto Centrale ha dichiarato colpevoli i cinque uomini di aver formato un gruppo terroristico e di aver tramato un colpo di stato. Le pene inflitte sono variate tra i 16 e i 22 anni di detenzione in un carcere di massima sicurezza. La richiesta del pubblico ministero era compresa tra i 20 e i 24 anni, evidenziando la severità con cui le autorità russe affrontano dissenso e attivismo politico.

Le reazioni in aula

Durante la lettura delle sentenze, gli imputati hanno reagito con cori di “fascisti”, esprimendo il loro disprezzo per il verdetto. Hanno descritto il processo come un esempio di esecuzione silenziosa e repressione nei confronti dei comunisti, sottolineando il clima di paura e intimidazione che permea il panorama politico russo.

Profili degli accusati

Tra i condannati si trova Alexei Dmitriev, un medico otorinolaringoiatra di 43 anni, che nel 2016 aveva fondato il club di discussione di sinistra. Anche Dmitry Chuvilin, un ex membro del parlamento di Bashkortostan, ha ricevuto una pena di 20 anni. Gli altri imputati includono Yury Yefimov, un pensionato di 66 anni, Rinat Burkeyev, attivista di 40 anni, e Pavel Matisov, un uomo di 49 anni che aveva combattuto al fianco dei ribelli filorussi in Ucraina orientale dal 2014.

Il testimone chiave

Un elemento cruciale nel processo è stato l’intervento di Sergei Sapozhnikov, un cittadino russo naturalizzato che, dopo aver combattuto per i ribelli pro-Cremlino, si era unito agli attivisti marxisti. Sapozhnikov è diventato il testimone principale contro il gruppo, ma gli accusati lo hanno accusato di aver manipolato la sua testimonianza.

Questa vicenda non solo evidenzia la repressione del dissenso in Russia, ma mette anche in luce le tensioni interne e l’atmosfera di paura che circonda l’attivismo politico. La condanna degli attivisti di sinistra rappresenta un episodio emblematico di un regime che non tollera critiche e cerca di mantenere un controllo rigoroso sulla società.

Conclusioni e prospettive future

La sentenza contro questi cinque uomini non è solo una questione legale, ma un simbolo del clima di paura e repressione che caratterizza attualmente la Russia. Le conseguenze per il dissenso e il dibattito politico sono chiare: chiunque osi opporsi o criticare il governo rischia di affrontare severe ripercussioni. Questo episodio pone interrogativi su come il futuro dell’attivismo di sinistra e della libertà di espressione possa svilupparsi nel contesto di un regime sempre più autoritario.