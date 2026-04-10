Audizione in commissariato per il caso di avvelenamento a Pietracatella

La vicenda che ha portato alla morte di due persone in un paese del Molise continua a sollevare interrogativi. A seguito dei tragici avvenimenti, un uomo è stato convocato e ascoltato in questura a Campobasso in qualità di persona informata sui fatti, una figura che fornisce elementi utili alle indagini senza essere formalmente indagata. La circostanza investigativa riguarda la scomparsa della moglie e della figlia, entrambe vittime di un avvelenamento con ricina riscontrato dagli accertamenti sanitari, episodio che ha scosso la comunità locale.

L’audizione ha avuto luogo dopo che la notizia dell’avvelenamento è emersa come elemento centrale delle indagini. L’uomo ha affidato un breve messaggio al proprio legale prima dell’incontro con gli inquirenti: si è definito addolorato ma con la coscienza serena, sottolineando la propria disponibilità a collaborare. Nel frattempo la procura di Larino ha aperto un fascicolo per omicidio premeditato, ma ha registrato al momento la posizione come contro ignoti, il che indica che non sono state ancora attribuite responsabilità individuali certe.

Come si è svolta l’audizione

Durante l’audizione in questura, gli investigatori hanno raccolto dichiarazioni volte a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare eventuali responsabilità. L’uomo è stato ascoltato senza misure restrittive, in un colloquio formale finalizzato a chiarire movimenti, relazioni familiari e possibili contatti con persone esterne alla famiglia. La figura del testimone informato è fondamentale per orientare le investigazioni: gli agenti cercano dettagli su tempi, circostanze e potenziali elementi di contesto che possano spiegare come sia stata introdotta la ricina nella vita quotidiana delle vittime.

Il valore delle dichiarazioni

Le deposizioni rese in questura vengono inserite negli atti come fonte di informazioni che la polizia giudiziaria e la procura valuteranno insieme alle perizie tecniche. La distinzione tra testimonianza e posizione processuale è cruciale: essere persona informata sui fatti non equivale a essere indagati, ma le risposte possono comunque indirizzare l’inchiesta verso nuove piste o confermare ipotesi già emerse. In questo caso, ogni elemento raccolto punta ad accertare il metodo dell’avvelenamento e a risalire a eventuali responsabilità esterne.

Le circostanze dell’avvelenamento

Dalle informazioni disponibili, le vittime sono state contaminate da ricina, una sostanza altamente tossica che richiede accertamenti specialistici per individuarne la presenza e la concentrazione. L’evento si è consumato nella località di Pietracatella, dove i fatti sono stati segnalati prima che la magistratura intervenisse per coordinare le indagini. Gli esami tossicologici e le verifiche sui luoghi frequentati dalle vittime sono parti essenziali della fase istruttoria che mira sia a ricostruire la catena degli eventi sia a rintracciare possibili fonti della sostanza.

Controlli e perizie

Le attività tecniche includono analisi di laboratorio, ispezioni domiciliari e controlli sugli oggetti che potrebbero essere entrati in contatto con le vittime. Il ruolo del fascicolo aperto dalla procura di Larino è quello di formalizzare l’accertamento delle responsabilità: al momento il capo d’imputazione è omicidio premeditato contro ignoti, una definizione giuridica che segnala la gravità dell’ipotesi investigativa e la volontà dell’autorità giudiziaria di approfondire ogni pista possibile per chiarire le modalità dell’avvelenamento.

Implicazioni e prossimi passi

L’evoluzione delle indagini dipenderà dall’incrocio tra dichiarazioni, risultati delle perizie e attività investigative sul territorio. Le autorità hanno interesse a verificare se l’esposizione alla ricina sia da ricondurre a un atto mirato o a un’origine accidentale, e se esistano collegamenti con altre persone o eventi. L’uomo ascoltato rimane al momento una figura che fornisce elementi utili: la sua dichiarazione, il quadro probatorio e l’esito delle analisi saranno determinanti per stabilire eventuali indagati o per confermare la presenza di terzi coinvolti.