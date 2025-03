Aumento della violenza contro il personale sanitario in Italia

Un fenomeno preoccupante

Nell’ultimo anno, le aziende sanitarie italiane hanno registrato un incremento del 5,5% degli episodi di aggressione ai danni del personale. Questo dato, che si inserisce in una tendenza già osservata negli anni precedenti, solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza degli operatori sanitari e sulla percezione del Servizio sanitario nazionale da parte della popolazione. In media, ogni azienda ha subito 116 episodi di violenza in un solo anno, un numero che evidenzia la gravità della situazione.

La survey della Federazione italiana aziende sanitarie

In occasione della Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere ha presentato a Pisa i risultati di una survey che mette in luce il senso di diffusa delegittimazione del Servizio sanitario nazionale. Le aziende sanitarie italiane percepiscono un clima di crescente insicurezza, dove il personale è spesso vittima di aggressioni fisiche e verbali. Questo fenomeno non solo compromette la sicurezza degli operatori, ma influisce anche sulla qualità delle cure fornite ai pazienti.

Le cause alla base della violenza

Le cause di questo aumento degli episodi di violenza sono molteplici e complesse. Tra i fattori principali vi è la pressione psicologica a cui sono sottoposti gli operatori sanitari, aggravata dalla pandemia di COVID-19 e dalla crescente richiesta di servizi sanitari. Inoltre, la percezione di un Servizio sanitario nazionale in difficoltà contribuisce a creare un clima di sfiducia e frustrazione tra i pazienti, che talvolta sfocia in comportamenti aggressivi. È fondamentale che le istituzioni intervengano per garantire la sicurezza del personale e migliorare la comunicazione tra operatori e pazienti.