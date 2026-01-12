Negli ultimi anni, la tensione tra israeliani e palestinesi ha raggiunto nuovi picchi, con un notevole incremento di episodi di violenza. Secondo i rapporti delle Forze di difesa israeliane (IDF), dal 7, si è registrato un incremento vertiginoso di attacchi di matrice nazionalista perpetrati da coloni ebrei contro la popolazione palestinese nella Cisgiordania occupata.

Questi dati rivelano un quadro allarmante: in meno di due anni, il numero di incidenti è salito a 1.720, con un aumento del 25% nel 2026 rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno non solo mette a rischio la vita dei palestinesi, ma compromette anche la stabilità dell’intera regione, sollevando preoccupazioni tra i comandi militari israeliani.

Il contesto della violenza

Le IDF hanno sottolineato che la risposta della polizia israeliana e del servizio di sicurezza interno, noto come Shin Bet, non è stata adeguata a fronteggiare l’escalation della violenza. Le autorità si trovano di fronte a una situazione in cui molti comandanti militari esprimono dubbi sulla capacità della polizia di contenere i violenti episodi. La mancanza di intervento efficace ha portato i vertici militari a considerare la possibilità di incrementare la presenza di truppe nella regione.

Statistiche allarmanti

Nel 2026, sono stati segnalati 845 episodi di crimini nazionalisti, che hanno portato a ferimenti di 200 palestinesi e alla morte di quattro di loro. Questo rappresenta un drammatico aumento rispetto al 2026, quando si erano registrati 675 casi, con 149 feriti e sei vittime. La crescita del numero di questi incidenti indica una spirale di violenza sempre più difficile da controllare.

Le reazioni delle autorità israeliane

In risposta a questa crescente violenza, i leader delle IDF hanno espresso preoccupazioni riguardo l’inefficacia delle forze di polizia. Nonostante l’allerta lanciata dai comandanti, sembra che le misure intraprese per affrontare l’instabilità nella regione non siano state sufficienti. Questo solleva interrogativi sulle strategie adottate per garantire la sicurezza e la protezione dei civili.

Il ruolo dello Shin Bet

Il Shin Bet, come agenzia di intelligence interna, ha il compito di monitorare e prevenire le attività terroristiche. Tuttavia, in un recente comunicato, il suo direttore ha riconosciuto le proprie responsabilità in merito all’attacco di Hamas del 7 ottobre, ammettendo che non sono stati in grado di fornire un adeguato preavviso. Questo mea culpa ha evidenziato le lacune nelle operazioni di sicurezza e ha spinto a una riflessione sull’efficacia delle misure in atto.

La combinazione di una crescente violenza da parte dei coloni e la mancanza di una risposta adeguata da parte delle autorità israeliane non solo pone a rischio la vita dei palestinesi, ma mina anche la stabilità dell’intera regione. La situazione in Cisgiordania richiede un’attenzione urgente e un ripensamento delle strategie di sicurezza per evitare un ulteriore deterioramento del clima di conflitto.