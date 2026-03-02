Aumento record dei lanci notturni: febbraio vede il maggior numero di missili contro l'Ucraina

In febbraio i lanci notturni di missili russi hanno raggiunto il livello più alto registrato dal 2026, concentrandosi sulle infrastrutture energetiche e aggravando la crisi elettrica in Ucraina

Dati forniti dall’aeronautica ucraina e rielaborati da agenzie internazionali indicano che, nel mese di febbraio, la Russia ha intensificato i raid notturni contro l’Ucraina. L’azione ha riguardato soprattutto obiettivi nel settore energetico e ha prodotto gravi conseguenze per la popolazione civile.

Secondo le elaborazioni, il numero di ordigni lanciati è aumentato rispetto al mese precedente e gli attacchi si sono concentrati su impianti di generazione e reti di distribuzione. Le interruzioni di corrente risultanti hanno alimentato una crisi energetica diffusa e interruzioni dei servizi essenziali.

Numeri e trend: cosa mostrano i monitoraggi

Le interruzioni di corrente e le criticità nei servizi essenziali hanno coinciso con un aumento dei raid notturni, secondo le rilevazioni ufficiali.

Nel mese di febbraio le forze russe hanno lanciato 288 missili durante azioni notturne, una cifra che indica un aumento di circa il 113% rispetto ai 135 missili registrati in gennaio. Si tratta del livello più alto da quando, all’inizio, la difesa ucraina ha iniziato a pubblicare statistiche giornaliere sui lanci notturni.

Il precedente picco era stato segnalato in ottobre, con 270 missili rilevati secondo i dati ucraini. Nelle campagne di febbraio Mosca ha inoltre impiegato circa 5.059 droni d’attacco a lunga gittata, una crescita di circa il 13% rispetto a gennaio.

La natura degli obiettivi e l’impatto

Gran parte degli attacchi ha preso di mira la rete energetica ucraina, infrastruttura critica che alimenta ospedali, riscaldamento e servizi essenziali. I blackout hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza elettricità e riscaldamento durante un inverno particolarmente rigido. Le interruzioni hanno compromesso il funzionamento di strutture sanitarie e servizi pubblici locali, aumentando le difficoltà per le autorità nella gestione delle emergenze. Gli operatori del settore hanno segnalato danni a linee ad alta tensione e a sottostazioni, con riparazioni spesso rallentate dalla situazione di sicurezza sul territorio. Restano sotto osservazione le capacità di risposta della rete nazionale e i piani di ripristino dei servizi nelle aree più colpite.

Conseguenze umane, strategiche e legali

La strategia di mirare ripetutamente alle infrastrutture energetiche è stata interpretata da Kiev e dai suoi alleati come un tentativo di indebolire la resistenza civile. Il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito che, nonostante le difficoltà, la popolazione ha resistito durante l’inverno.

Secondo il bilancio fornito dall’esecutivo ucraino, oltre i tre mesi invernali le forze russe avrebbero impiegato più di 14.670 bombe a guida, 738 missili e quasi 19.000 droni d’attacco, molti riconducibili alla tipologia nota come Shahed di produzione iraniana. Tali attacchi hanno avuto impatti diretti su forniture di energia, ospedali e riscaldamento delle abitazioni.

Sul piano giudiziario e internazionale, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto contro alti ufficiali russi. L’organo ha descritto le operazioni contro impianti energetici come possibili violazioni internazionali, con riferimento al danno e alla sofferenza inflitti alla popolazione civile.

Risposte e azioni militari di ritorsione

In risposta agli attacchi considerati dannosi per la popolazione civile, la strategia ucraina comprende operazioni con droni contro depositi petroliferi e raffinerie in territorio russo. Queste azioni mirano a ridurre le entrate derivanti dai combustibili fossili che finanziano l’apparato bellico. Le operazioni si inseriscono in un ciclo di attacchi e controattacchi che alimenta l’escalation su entrambi i fronti e intensifica i rischi per le infrastrutture civili e ambientali. Analisti militari e osservatori internazionali segnalano che il targeting di impianti energetici solleva questioni di diritto internazionale e di protezione della popolazione civile.

Implicazioni per i civili e gestione dell’emergenza

Dopo i raid, osservatori internazionali segnalano che il targeting di impianti energetici solleva questioni di diritto internazionale e di protezione della popolazione civile. Per far fronte alle interruzioni, le autorità locali hanno introdotto blackout rotativi per preservare la capacità del sistema elettrico.

Le interruzioni hanno aggravato la condizione delle comunità più vulnerabili. In molte aree sono stati compromessi riscaldamento, acqua calda e la capacità degli ospedali di mantenere servizi essenziali, con ricadute immediate sulla risposta sanitaria. Autorità ucraine e partner internazionali hanno potenziato i sistemi di emergenza e i meccanismi di ripristino rapido, mentre la diplomazia e le istituzioni giudiziarie continuano a monitorare le operazioni contro le infrastrutture civili, segnalando ulteriori sviluppi nelle indagini internazionali.

Prospettive e monitoraggio

Il nuovo livello di attività notturna solleva dubbi sulla possibilità di una stabilizzazione nel prossimo futuro. Gli osservatori raccomandano un monitoraggio costante del numero di missili e droni lanciati e della tenuta della rete energetica. La resilienza delle infrastrutture e le capacità di risposta delle autorità restano determinanti per la sicurezza e il benessere della popolazione ucraina.

Nel contesto, l’analisi delle tendenze fornita dall’aeronautica ucraina e rilanciata dalle agenzie internazionali offre indicatori utili per valutare intensità, obiettivi e potenziale evoluzione degli attacchi. I dati consentono di monitorare cambiamenti nella selezione dei target e nella frequenza dei lanci, elementi che influenzano direttamente le priorità di protezione civile e il coordinamento degli interventi di ripristino.

Le istituzioni coinvolte mantengono sorveglianza operativa sulle reti critiche e aggiornano le valutazioni sulla base dei rapporti sul terreno. Ulteriori sviluppi attesi riguardano la capacità di ripresa delle infrastrutture energetiche e gli esiti delle indagini internazionali sulle operazioni contro obiettivi civili.