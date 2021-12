Australia, castello gonfiabile crolla per il forte vento: quattro bambini morti

Quattro bambini sono morti e cinque sono rimasti feriti dopo che un castello gonfiabile è crollato in Australia a causa del forte vento.

Tragedia in Australia, dove un castello gonfiabile è caduto a causa del forte vento che si abbatteva sulla zona facendo cadere da un’altezza di circa 10 metri i bambini che vi stavano giocando. La polizia dello stato della Tasmania ha confermato che quattro di loro sono morti e che altri cinque sono rimasti gravemente feriti.

Tra questi ultimi, quattro sarebbero in condizioni critiche.

Castello gonfiabile crolla in Australia

I fatti hanno avuto luogo giovedì 16 dicembre 2021 durante una giornata di festa alla scuola elementare di Devonport. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di gioia per i bambini si è però trasformato in tragedia quando le forti raffiche che si sono abbattute sulla zona hanno fatto crollare il gonfiabile e scaraventato a terra i piccoli che vi stavano giocando.

Le vittime sarebbero due femmine e due maschi ma le autorità non hanno ancora fornito alcuna informazione sulle loro generalità.

Castello gonfiabile crolla in Australia: “Spezza il cuore”

La comandante della polizia della Tasmania Debbie Williams ha descritto la scena come molto angosciante mentre il primo ministro australiano Scott Morrison come “impensabilmente straziante“. “Bambini piccoli a giocare in una giornata divertente e tutto si trasforma in una tragedia così orribile.

In questo periodo dell’anno, ti spezza il cuore“, ha aggiunto.