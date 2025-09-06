Dramma in Australia: enorme squalo sbrana a morte un surfista esperto

Un pomeriggio tranquillo sulle coste in Australia si è trasformato in un incubo in pochi istanti. Un surfista esperto, noto per la sua abilità tra le onde, è stato improvvisamente aggredito mortalmente da un enorme squalo.

Enorme squalo sbrana a morte un surfista esperto: chiusura delle spiagge e allarme sicurezza

A seguito dell’incidente, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea di tutte le spiagge tra la periferia settentrionale di Manly e Narrabeen, con l’avviso di mantenere l’area interdetta per almeno 24 ore.

I soccorritori hanno confermato che l’uomo è stato in acqua per circa mezz’ora e che si trovava a soli 100 metri dalla riva quando l’attacco è avvenuto.

Questo episodio rappresenta il quarto attacco mortale di squalo in Australia dall’inizio dell’anno, sottolineando la necessità di prestare la massima attenzione durante le attività in mare, anche in zone frequentate dai bagnanti.

Un grave incidente ha sconvolto le spiagge settentrionali di Sydney: il surfista di 57 anni, Mercury Psillakis, è stato aggredito e ucciso da un enorme squalo mentre si trovava in acqua al largo di Long Reef e Dee Why. Secondo quanto riferito dalla polizia del Nuovo Galles del Sud e dai soccorritori locali, la vittima, esperta di surf e accompagnata da alcuni amici, è stata sorpresa dal predatore mentre si trovava a pochi metri dalla riva.

Gli amici hanno tentato di soccorrerlo dopo averlo visto galleggiare in acqua, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. L’uomo aveva moglie e una figlia piccola.