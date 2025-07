In un week-end di fuoco per quanto riguarda il numero e la portata di incidenti stradali da nord a sud Italia, uno dei più gravi e drammatici sia per modalità che per le conseguenze, è quello avvenuto lungo l’autostrada A4. Uno schianto frontale violentissimo, verificatosi sulla Torino-Milano, tra un’auto che viaggiava in contromano guidata da un uomo ed un secondo veicolo a bordo del quale erano presenti quattro persone.

Il bilancio di morti e feriti è terribile.

Dramma sull’A4, schianto frontale tra auto contromano ed un altro veicolo

Il gravissimo incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, pertanto vicino al confine della Lombardia con il Piemonte. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e la polizia stradale di Novara Est, competente sul tratto stradale interessato dal tremendo frontale tra un’auto che viaggiava contromano ed un secondo veicolo. Il tutto è avvenuto al chilometro 103+400 ed è stato provocato da un settantenne, alla guida del mezzo che si è scontrato frontalmente contro un’auto dentro la quale viaggiavano quattro persone e tra le vittime.

Il bilancio è terribile: quattro persone, compreso il settantenne, hanno perso la vita mentre è in gravissime condizioni la quinta persona coinvolta; è stata intubata e portata in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Da una ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo si sarebbe immesso in autostrada a Marcallo Mesero entrando però contromano. Il veicolo si trovava nella corsia di sorpasso: qui si era messo pensando di essere nella prima corsia. Fino al frontale violentissimo.