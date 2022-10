Auto: problemi tecnici, dati definitivi immatricolazioni settembre slittano a giovedì**

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – Per problemi tecnici la diffusione dei dati definitivi delle immatricolazioni del mercato auto italiano di settembre, prevista per oggi alle 18, verrà rinviata a giovedì 6 ottobre alla stessa ora. Lo comunicano Anfia, Federauto e Unrae, spiegando che i relativi comunicati stampa saranno diffusi dopo i dati definitivi.

Il posticipo – spiegano le associazioni – si è reso necessario per consentire, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il recupero delle immatricolazioni non inserite il 30 settembre per problemi tecnici. Queste immatricolazioni, al termine della giornata odierna, saranno registrate con data di emissione della carta di circolazione al 30 settembre 2022.

Conseguentemente, i flussi relativi all’immatricolato del mese di settembre, pubblicati oggi dopo le 18.00 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, conterranno soltanto un dato provvisorio e parziale.

Il dato completo e definitivo verrà fornito il 6 ottobre e conterrà anche tutte le immatricolazioni massive inserite nella sessione “di recupero” del pomeriggio di oggi 3 ottobre.