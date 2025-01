Autonomia: Schlein, 'Parlamento recepisca rilievi Consulta, mobilitazione non va dispersa'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "La Corte era già intervenuta smontando molti pezzi di quella pessima riforma grazie ai ricorsi che le regioni avevano fatto e noi abbiamo deciso che quel patrimonio di mobilitazione non debba andare disperso. La mobilitazione deve proseguire, dobbiamo assicurarci che i rilievi della Corte vengano recepiti". Lo dice Elly Schlein ai cronisti alla Camera. "Per il Pd quel comitato", ovvero quello promotore del referendum sull'autonomia, "non solo deve smobilitarsi ma accompagnare il lavoro in Parlamento perché i rilievi della Consulta siano recepiti".