Mercoledì 26 giugno, un uomo è stato immortalato mentre viaggiava su un monopattino elettrico lungo l’autostrada A9, Lainate-Como-Chiasso.

Autostrada A9, avvistato uomo in monopattino sulla Milano-Como

Come riportato dal quotidiano QuiComo, la foto, scattata intorno alle 8 tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate, ha suscitato grande timore tra gli automobilisti. Sebbene siano state avvertite le autorità competenti, al momento il trasgressore non è ancora stato identificato.

I precedenti

Anche se transitare in autostrada su un monopattino è vietato dalla legge, non è la prima volta che accade. A luglio dello scorso anno, due persone hanno percorso la A24 nel tratto urbano di strada dei Parchi che porta al Verano, mentre pochi mesi prima una donna a bordo di un monopattino era caduta dopo essere stata sfiorata da una macchina sulla Palermo-Mazara del Vallo.

Le regole per i monopattini elettrici

La legge italiana stabilisce precise regole sull’utilizzo dei monopattini elettrici. Questi ultimi possono circolare sulle piste ciclabili, nelle aree pedonali e sulle strade urbane. Devono rispettare i limiti di velocità, fissati in 20 km/h su strada e 6 km/h per le aree pedonali. Non possono in alcun modo andare sulle autostrade o strade extraurbane principali. Inoltre, se il conducente del velocipede ha un’età inferiore ai 18 anni, deve obbligatoriamente indossare il casco.