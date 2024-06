Avellino, bimbo di 8 anni muore mentre gioca in giardino: schiacciato da un t...

Una tragedia nella serata di ieri, mercoledì 26 giugno, a Montemarano, in provincia di Avellino: un bimbo di otto anni ha perso la vita mentre giocava nel cortile della sua abitazione.

L’incidente mortale

La morte, avvenuta nella serata di ieri, intorno alle 20, è stata causata dalla caduta di un tavolo di ferro, con il quale il bambino stava giocando; si è staccato dal fissaggio e lo ha schiacciato provocando la morte sul colpo.

Il bambino, figlio unico di una coppia, che vive nella contrada di Macchia del Monte, si stava preparando per andare con i genitori alla festa patronale in corso in una vicina frazione.

Dai primi accertamenti sembra che il piccolo sia caduto battendo la testa. L’intervento dei sanitari del 118, nonostante i tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che decretare il decesso.

Le parole del sindaco Beniamino Palmieri

Il sindaco Beniamino Palmieri, ha affidato il suo cordoglio sui social:

“Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e che ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano”.

Nel giorno del funerale, previsto per domani mattina, 28 giugno, alle 10 nella cattedrale Santa Maria Assunta, è stato proclamato il lutto cittadino. Mentre nella giornata di ieri, la festa per i santi Giovanni e Paolo e l’esibizione del cantautore Povia, sono state annullate per il tragico evento.