Avellino, la parrocchia aderisce allo sciopero pro Gaza

L’autore di questa iniziativa è il parroco Don Vitaliano della Sala, che ha deciso di scendere in piazza per protestare per Gaza. Ecco le sue parole.

Oggi, 3 ottobre 2025, è stato indetto uno sciopero generale, tantissimi i cortei e le manifestazioni per Gaza, in protesta contro il blocco della Flotilla da parte di Israele. Il parroco Don Vitaliano della Sala ha comunicato ai suoi fedeli che anche la parrocchia avrebbe aderito allo sciopero. Ma ecco le sue parole: “Sto raggiungendo il corteo ad Avellino, ma prima ho avvisato i miei parrocchiani della mia iniziativa e che le celebrazioni previste in mattinata sono rimandate al pomeriggio. La chiesa non chiude, ma rimarrà aperta ai parrocchiani che in questo giorno di ricordo delle vittime di Gaza vorranno raccogliersi in preghiera.”