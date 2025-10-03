Durante il corteo di ieri sera a Bologna pro Gaza, una manifestante è rimasta ferita. La ragazza è stata infatti colpita al volto da un lacrimogeno, e ora rischia di perdere un occhio.

Bologna, manifestante colpita al volto da un lacrimogeno

La giovane stava partecipando al corteo di protesta per Gaza, contro il blocco della Flotilla da parte di Israele. Lei, e un altro centinaio di persone, hanno fatto irruzione in stazione, dove ci sono stati poi tafferugli con le forze dell’ordine. La polizia è stata poi costretta a sparare lacrimogeni al fine di allontanare i manifestanti, i quali hanno invece lanciato oggetti verso gli agenti. Ora la ragazza è ricoverata in ospedale.

Bologna, manifestante colpita al volto da un lacrimogeno: rischia di perdere un occhio

La manifestante colpita al volto da un lacrimogeno ieri sera, durante il corteo pro Gaza, è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola, dove ora è ricoverata con gravi danni a un occhio. la giovane è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per cercare di salvarle la vista, i medici si sono però riservati la prognosi per una successiva valutazione clinica. Altri tre manifestanti sono rimasti feriti durante la manifestazione, ma nessuno di loro ha riportato ferite gravi.