Il Tribunale di Taranto ha disposto la sospensione della messa in onda della serie tv Avetrana- Qui non è Hollywood sull’omicidio di Sarah Scazzi. La serie dunque non sarà più disponibile su Disney+ dal 25 ottobre.

La richiesta di sospensione

A presentare la richiesta di sospensione della messa in onda è stato il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi, il quale ha presentato un ricorso d’urgenza ex articolo 700 presso il Tribunale di Taranto. Nel ricorso si chiedeva la “sospensione immediata della messa in onda e la visione preliminare della serie per appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà.”

Il timore del sindaco è che la serie alimenti ulteriormente il pregiudizio che si era creato nei confronti della comunità di Avetrana in seguito al delitto.

Il Tribunale accoglie la richiesta di sospensione

Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dal sindaco e il giudice che ha emesso il provvedimento, Antonio Attanasio, ha, inoltre, fissato l’udienza di comparizione delle parti al 5 novembre.

Per l’omicidio di Sarah Scazzi sono state condannate in via definitiva la zia e la cugina della ragazza, Cosima Serrano e Sabrina Misseri.