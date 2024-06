“Avrei questa idea” - un format di Giffoni Innovation Hub

Nei sobborghi delle nostre città si nascondono talenti inesplosi, giovani autori cinematografici che bramano di essere ascoltati, seguiti e, perché no, prodotti. Purtroppo, solo pochi fortunati riescono a raggiungere gli uffici delle case di produzione, ma cosa accade a tutti gli altri giovani talenti che non hanno mai avuto questa opportunità?

Immagina se ci fosse un modo entusiasmante per dare voce a questi giovani promettenti e far sì che qualcuno li ascolti, qualcuno in cerca di idee originali da produrre…

“Avrei questa idea”: un format innovativo che viaggerà per tutto il paese, prodotto dal Giffoni Innovation Hub.

In ogni episodio, quattro talenti nascosti avranno l’incredibile opportunità di “pitchare” la loro idea per un film o una serie TV in soli cinque minuti, raccontando anche il loro percorso. Questi racconti, registrati come video-podcast, saranno animati dai commenti dei nostri due conduttori, pronti a porre domande per approfondire i temi, i personaggi e gli elementi creativi delle idee presentate.

Immagina l’enorme potenziale! Questo format non solo darà voce a questi giovani autori, ma offrirà anche un’opportunità straordinaria a coloro che sono alla ricerca di contenuti originali e stimolanti da produrre.

È tempo di dare vita a nuovi talenti, di scoprire menti brillanti che fino ad oggi sono rimaste nell’ombra. Siate prontissimi a lasciarvi stupire dal genio creativo che sta per essere svelato.

Il futuro del cinema italiano inizia qui.

Il quinto episodio è stato registrato durante l’evento Futuramente il nuovo evento di Giffoni Innovation Hub organizzato con Civicamente e patrocinato dal comune di Milano, pensato come amplificatore della creatività e delle idee delle nuove generazioni. Il 23 maggio gli IBM Studios di Milano hanno ospitato circa 1000 studenti delle scuole superiori, studenti universitari, talent del calibro de ‘La Fisica Che Ci Piace’, Barbascura X, Clara Soccini, Davide Avolio, Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario e tanti partner che hanno coinvolto i ragazzi in call to action, debate, masterclass e osservatori interattivi. Sono stati media partner dell’evento AdnKronos e Radio partner RDSNEXT, la social web radio dedicata alla Generazione Z, sul palco con la conduttrice e influencer Iris Di Domenico. Insieme a lei ha moderato l’evento Chiara De Pisa, speaker di RDS.