Il ruolo cruciale della terapia nel recupero

L’Avvocato Liborio Cataliotti ha recentemente rilasciato dichiarazioni significative riguardo ai suoi assistiti, Davide Lacerenza e Stefania Nobile. In un’intervista a Tgcom24, il legale ha chiarito che non presenteranno istanza di riesame per Lacerenza, sottolineando l’importanza di garantire che entrambi i clienti possano seguire i rispettivi programmi terapeutici. Questo approccio evidenzia come la difesa legale non si limiti a questioni giuridiche, ma abbracci anche aspetti umani e di recupero personale.

Il percorso di recupero di Davide Lacerenza

Davide Lacerenza si trova attualmente in un momento cruciale della sua vita. Dopo aver intrapreso un percorso di recupero presso il Sert per la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, ha purtroppo abbandonato il programma. L’Avvocato Cataliotti ha espresso la necessità di riprendere questo cammino, evidenziando che il recupero non è solo una questione legale, ma un passo fondamentale per il benessere di Lacerenza. La decisione di non presentare istanza di riesame è quindi strategica, poiché permette a Lacerenza di concentrarsi sulla sua riabilitazione e di affrontare le sue sfide personali con il supporto adeguato.

Le sfide di Stefania Nobile

Per quanto riguarda Stefania Nobile, la situazione è altrettanto delicata. L’Avvocato Cataliotti ha rivelato che la sua assistita soffre da tempo di problemi di salute non specificati. Questo aspetto ha portato il legale a considerare la richiesta di consentire a Nobile di proseguire le cure necessarie. La salute mentale e fisica è fondamentale per affrontare le difficoltà legali e personali, e il legale sta lavorando affinché Nobile possa ricevere il supporto di cui ha bisogno. La sua situazione mette in luce l’importanza di un approccio olistico nella difesa legale, dove il benessere del cliente è prioritario.