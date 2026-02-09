Bad Bunny al Super Bowl: La Performance Contestata da Trump

Rivivi la controversa esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026 e le critiche sollevate da Donald Trump. Scopri come l'artista ha affrontato le polemiche e l'impatto della sua performance sulla cultura pop.

Il Super Bowl 2026, svoltosi a Santa Clara, California, ha presentato una performance memorabile da parte del cantante portoricano Bad Bunny. Malgrado l’entusiasmo del pubblico, l’ex presidente Donald Trump ha espresso una dura critica nei confronti dello spettacolo, definendolo “uno dei peggiori di sempre”.

La performance di Bad Bunny

Bad Bunny ha saputo catturare l’attenzione di migliaia di spettatori al Levi’s Stadium, con un’esibizione che ha mescolato la sua musica unica con un’atmosfera festosa.

L’artista ha descritto il suo approccio come autentico e spontaneo, evidenziando la sua gratitudine verso il pubblico e i suoi sostenitori. “Voglio che tutti si divertano e godano di questo momento”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della connessione con i presenti.

Un evento atteso

Questo Halftime Show ha rivestito un’importanza particolare, coincidente con la sessantesima edizione di un evento sportivo iconico. La performance di Bad Bunny è stata considerata un’opportunità per celebrare la cultura latina e per ampliare la diffusione della sua musica a un pubblico più ampio. L’artista, che aveva già calcato il palco del Super Bowl sei anni fa, ha suscitato grandi aspettative con il suo ritorno.

Le critiche di Trump

Nonostante l’entusiasmo generale, Donald Trump ha colto l’occasione per esprimere il proprio disappunto. In un post sui social media, l’ex presidente ha definito lo spettacolo “terribile”, mettendo in discussione la qualità della performance. Le sue affermazioni hanno innescato un acceso dibattito, con sostenitori e detrattori che si sono confrontati sulla validità delle sue critiche.

Reazioni del pubblico

Le reazioni al commento di Trump sono state molteplici. Da un lato, i fan di Bad Bunny hanno difeso l’artista, sottolineando l’importanza della sua musica e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Dall’altro, i critici della performance hanno trovato nelle parole di Trump un consenso che rifletteva il loro stesso disappunto.

Come seguire il Super Bowl

Per chi si fosse perso lo spettacolo, ci sono diverse opzioni per rivedere la performance di Bad Bunny. In Italia, l’evento è stato trasmesso su Italia 1 e in streaming su Infinity+ e DAZN. Gli appassionati possono anche recuperare l’esibizione attraverso il canale YouTube della NFL, dove sarà disponibile un’ampia selezione di contenuti legati al Super Bowl.

La performance di Bad Bunny al Super Bowl 2026 ha generato diverse reazioni tra il pubblico e gli esperti del settore. Mentre alcuni celebrano il suo talento e la sua originalità, vi è chi, come Donald Trump, esprime critiche riguardo alla qualità dell’esibizione. Questo evento evidenzia come la musica e lo sport possano intrecciarsi, creando momenti memorabili e discussioni appassionate. La presenza di Bad Bunny in un contesto così prestigioso ha senza dubbio ampliato l’orizzonte culturale dello spettacolo, dimostrando l’evoluzione delle performance durante il Super Bowl.